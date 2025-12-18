Απολογούνται Χιλετζάκης και Λαμπράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια ακόμη προφυλάκιση για το κύκλωμα των Γιαννιτσών
Απολογούνται Χιλετζάκης και Λαμπράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια ακόμη προφυλάκιση για το κύκλωμα των Γιαννιτσών
Η συγκεκριμένη προφυλάκιση για τη δικογραφία που αφορά στο κύκλωμα των Γιαννιτσών είναι η 15η
Την ώρα που στο γραφείο του ανακριτή της Ευρωπαικής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, ήτοι ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, εξέλιξη σημειώθηκε και σε άλλη έρευνα επί παλαιότερης δικογραφίας που αφορά σε αντίστοιχο κύκλωμα στα Γιαννιτσά.
Συγκεκριμένα προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος λογιστής που έχει κατηγορηθεί στα πλαίσια του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Γιαννιτσά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον περασμένο Οκτώβριο.
Ωστόσο μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον 54χρονο για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης και την απολογία που αυτός έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Η συγκεκριμένη προφυλάκιση για τη δικογραφία που αφορά στο κύκλωμα των Γιαννιτσών είναι η 15η.
Συγκεκριμένα προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος λογιστής που έχει κατηγορηθεί στα πλαίσια του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Γιαννιτσά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον περασμένο Οκτώβριο.
Ωστόσο μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον 54χρονο για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης και την απολογία που αυτός έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Η συγκεκριμένη προφυλάκιση για τη δικογραφία που αφορά στο κύκλωμα των Γιαννιτσών είναι η 15η.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα