Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Η Βαλέρια Γκολίνο στο γιορτινό εξώφυλλο του Marie Claire Ιανουαρίου!Ένα τεύχος γεμάτο δώρα και γιορτινή μόδα, που εμπνέει λάμψη και αυτοπεποίθησηΗ ενθουσιώδης και αλέγκρα Ιταλοελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαλέρια Γκολίνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφηση για το πρώτο τεύχος του 2026.Αφοπλιστική, χαρούμενη και αφάνταστα γοητευτική, η σταρ που αγαπήσαμε στον “Άνθρωπο της Βροχής” δίπλα στον Τομ Κρουζ και πρόσφατα στο “The Morning Show”, βρέθηκε στην Αθήνα για τοκαι μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στην Ελλάδα, για την ομορφιά και τη γοητευτική ασχήμια του Νότου που μας διαμορφώνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και για το φόβο και το θάρρος που χρειάστηκε για να στραφεί στη σκηνοθεσία.«Φοβόμουν ότι δεν θα είμαι αρκετή. Ότι δεν θα έχω το δικαίωμα να σταθώ στη θέση του σκηνοθέτη. Δεν μεγάλωσα σε μια βιομηχανία που ενθαρρύνει τις γυναίκες να σκηνοθετούν. Χρειάστηκε χρόνος, εμπειρία, και εσωτερική δουλειά για να το τολμήσω».Ακόμα, συναντάμε την ισχυρή κυρία της ελληνικής ενημέρωσης,, με πάνω από τέσσερις δεκαετίες δημοσιογραφικής διαδρομής και με έναν φετινό, και μιλάμε μαζί της για τηνκαι όσα ισχύουν ήΦιλοξενούμε, όπως πάντα, προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο., σε μια κουβέντα μέσω video call με το ελληνικό Marie Claire μιλάει για τις χαρές και τις άβολες στιγμές της διασημότητας., ανερχόμενο αστέρι σε διεθνές επίπεδο, μας μιλάει για το ταξίδι τηςπου έρχεται αυτές τις μέρες, επιτέλους, στηνέχει καταφέρει μέσα σε τέσσερα χρόνια να πρωταγωνιστεί σε παραστάσεις που συζητά όλη η Αθήνα. Και δίκαια!Γιορτές σημαίνει μοίρασμα: The Absolute Holiday Gift guide με 67 διαλεχτά δώρα από την ομάδα του Marie Claire.Η μόδα του χειμώνα είναι πιο λαμπερή από ποτέ.Σοφιστικέ σύνολα και αξεσουάρ για τα πιο ρομαντικά Χριστούγεννα.Παγιέτες και μεταλλιζέ λάμψεις για τα πάρτυ των ημερών.Τι συμβαίνει γύρω μας;Συναντάμε τις γυναίκες μουσικούς της περίφημης Παλαιάς Φιλαρμονικής (νυν Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας), που συνεχίζουν με περηφάνια την παράδοση του νησιού στην αγάπη για την κλασική μουσική.Καταγράφουμε την σταδιακή εξαφάνιση των εφηβικών περιοδικών, που για δεκαετίες διαμόρφωναν και καθοδηγούσαν γενιές κοριτσιών με πιο υγιή τρόπο από τα σύντομα βίντεο και το ανεξέλεγκτο περιεχόμενο του Tik-Tok.Ομορφιά: Ακόμα και οι πιο δωρικές στο μακιγιάζ ανάμεσά μας, στη διάρκεια των γιορτών, κάνουν μια εξαίρεσηΤο μακιγιάζ είναι εντυπωσιακό, έντονο και γεμάτο προσωπικότητα.Στον τομέα της καλής ζωής, παίρνουμε γεύση από ένα όνειρο παριζιάνικης κομψότητας στο διαμέρισμα Saints-Pères που επιμελήθηκε ο Hugo Toro, ενώ συναντάμε τη Δανάη Κώτση-Γκόλαντα και τις γοητευτικές χειροποίητες δημιουργίες της από πηλό.Marie Claire, Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΣτο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ,6 καταξιωμένες μαγείρισσες μπαίνουν στην κουζίνα μας και ετοιμάζουν «Τα Μενού των απολαύσεων»Η κουζίνα είναι γένους θηλυκού, όπως και οι γιορτές. Γι’ αυτό ζητήσαμε από έξι γυναίκες της ελληνικής γαστρονομίας να δημιουργήσουν τα φετινά εορταστικά μας τραπέζια. Καθεμιά με τη δική της προσωπικότητα, το ξεχωριστό ύφος και τη μοναδική μαγειρική ματιά της. Όλες, όμως, μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: να αναδείξουν τη δύναμη και τη σημασία της συνεύρεσης.Σταυριανή ΖερβακάκουΚρίστυ ΚαραγεώργουΝάντια ΜακρυγιάννηΕύα ΜονοχάρηΕλένη ΣαράντηΜάγκυ Ταμπακάκη• Το αστικό• Το δημιουργικό• Το θαλασσινό• Το ζακυνθινό• Το μανιάτικο• Τα γλυκάΓαλοπούλα γεμιστή - Φαραώνα γεμιστή - Πορκέτα προσούτο - Χοιρινή κορόνα - Βενετσιάνικο παστίτσιο - Λαβράκι γεμιστό - «Μωσαϊκό» τυριού - Cheesecake τριπλής σοκολάταςΗ Οργάνωση - Οι πρώτες ύλες - Art de la table - Ημερολόγιο εργασιών - Συμβουλές, μυστικά καικανόνες για σίγουρη επιτυχίαΞεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:Προτού γίνει το γλυκό σύμβολο της Πρωτοχρονιάς, η Βασιλόπιτα υπήρξε τελετουργικός άρτος των αρχαίων εορτών και φυλαχτό καλής τύχης. Η ιστορία της αποκαλύπτει ένα έθιμο με βαθιές ρίζες και πολλαπλά πρόσωπα.Από τα χοιροσφάγια και τη γαλοπούλα μέχρι τις πίτες και τα τοπικά γλυκά, το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτυπώνεται στο ελληνικό τραπέζι ως ένα πολύχρωμο μωσαϊκό γεύσεων, μνήμης και παράδοσηςΙδέες και μυστικά για να έχουμε επιτυχία στα γιορτινά καλέσματα, με την εμπειρία των έξι κυριών, guest cheffes του Cantina, που μας υπενθυμίζουν ότι τα πιο νόστιμα Χριστούγεννα είναι τα μαγειρεμένα με αγάπη.Πως θα γίνει το γιορτινό σας τραπέζι το απολυτό success story; οι guest cheffes του τεύχους, Σταυριανή Zερβακάκου, Κρίστυ Καραγεώργου, Νάντια Μακρυγιάννη, Εύα Μονοχάρη, Ελένη Σαράντη και Μάγκυ Ταμπακάκη , μοιράζονται μαζί μας συμβουλές που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.Αναλύουμε μια από τις βασικές ερυθρές ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και δοκιμάζουμε 20 εκλεκτούς οίνους για το γιορτινό τραπέζι.Ένα μωσαϊκό κλασικών πιάτων του νησιού, με επιρροές από την εποχή των Ενετών, που σερβίρονται μέχρι σήμερα στα γιορτινά τραπέζια. Από την Κρίστυ Καραγεώργου.Κουνελόπιτα «pot pie», Μπροκολίνες και γουλιά με ελληνική παρμεζάνα και φουντούκια, Brioche ελαιολάδου, Αρωματική κοτόσουπα αυγοκοφτή, Φαραώνα με γιορτινή γέμιση και κρέμα κολοκύθαςΣυνταγές της Σταυριανής Ζερβακάκου που τιμούν την πρώτη ύλη και την ταυτότητατου τόπου τους, μαγειρεμένες με σύγχρονη προσέγγιση και πολύ σεβασμό.Χορτόσουπα αυγολέμονο με συκωτάκια, Σαλάτα πορτοκάλι με μυαλά, Κοζούλα πίτα, Χοιρινό πρασοσέλινο κοκκινιστό, Κρέμα μπουρεκιού με σιρόπιΓεύσεις γιορτινές με βαθιές ρίζες στη μεσογειακή κουλτούρα και πρωταγωνιστέςτις πρώτες ύλες της εποχής και των τόπων προέλευσης των συνταγών, που ετοίμασε η Ελένη Σαράντη.«Μωσαϊκό» με κατσικίσιο τυρί, cramberries & φιστίκι Αιγίνης, Σαλάτα με κολοκύθα, μανιτάρια, γκοργκοντόλα & σιρόπι σφενδάμου, Χοιρινή πορκέτα με προσούτο, μοσχαρίσιο κιμά & αποξηραμένα φρούτα, Χριστουγεννιάτικο πιλάφι, Τιραμισού με βασιλόπιταΠεσκανδρίτσα, τόνος, μπακαλιάρος, λαβράκι και σολομός ντύνουν το γιορτινό τραπέζι με συνταγές της Μάγκυς Ταμπακάκη, κατευθείαν από τον νότο της Ιταλίας.Μπρουσκέτες με σκορδάτο συκώτι πεσκανδρίτσας, Πατέ τόνου με λιαστή ντομάτα και κάππαρη, Pizza alle scarole, Τηγανητές φλογέρες μπακαλιάρου, Βελουτέ πεσκανδρίτσας με κρουτόν & γκρεμολάτα, Λαζάνια με σολομό, πέστο φυστίκι & μοτσαρέλα, Φιλέτο λαυράκι γεμιστό με προσούτο & δεντρολίβανο, σε κρούστα ξηρών καρπώνΟρεκτικά, πρώτα, σούπες, σαλάτες και κυρίως από την Εύα Μονοχάρη, όλα άκρως δελεαστικά, για να στήσουμε το μενού που μιλά περισσότερο στα γιορτινά γούστα μας.Στριφτή αλμυρή κολοκυθόπιτα με πορτοκαλί κολοκύθα και ξινόχοντρο, Πίτα λαχανοντολμάς με χοιρινό κιμά και σάλτσα πάπρικας, Τραχανοκεφτέδες με κασέρι και λουκάνικο, Γιορτινά κεφτεδάκια γαλοπούλας με γλάσο, Κρέπες (σαν κανελόνια) με κοτόπουλο, μήλο και τυριά, Κρεμμυδάκια σε γιορτινή λευκή κρέμα με εστραγκόν, Παπρικάσι με χοιρινό (σαν πικάντικη τηγανιά με ντομάτα και πιπεριές), Μοσχαρίσιο ταρτάρ με σπιτικά πικάντικα κράκερς, Ζεστή σαλάτα με αρακά φούρνου, πανσέτα και κατσικίσιο τυρί, Σαλάτα με άγριο ρύζι, αποξηραμένα φρούτα-ξηρούς καρπούς και φέτα, Σαλάτα με ραντίτσιο, κάσιους και dressing μπλε τυριού, Μανιταρόσουπα με κρασί και καραμελωμένα κρεμμύδια, Σούπα με τορτελίνι και ανθόγαλο, Χοιρινή κορώνα γεμιστή με αρωματική-γιορτινή γέμιση από ψωμί και λουκάνικο, Βενετσιάνικο παστίτσιο με σιγομαγειρεμένο χοιρινό, Σιγομαγειρεμένος κόκορας με μικρά μανιτάρια και ξινόμαυροΚαλωσορίζουμε τον καινούριο χρόνο με εντυπωσιακά επιδόρπια της Νάντιας Μακρυγιάννη που ταιριάζουν με το πνεύμα των ημερών.Ψητή τάρτα μήλου με σαφράν, Cheesecake τριπλής σοκολάτας με άρωμα κουραμπιέ, Mont blanc σε ποτήρι με βανίλια και κόκκινα φρούτα, Saint honore με κρέμα μελομακάρονο και καραμελωμένα σου, Μους λεμόνιΗ τέλεια εξαφάνιση δεν διαφέρει, σχεδόν σε τίποτα, από το τέλειο έγκλημα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση της «ανάστασης», όταν το θύμα, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά επανεμφανίζεται; Η λύτρωση του ενός γίνεται ο χειρότερος εφιάλτης για κάποιον άλλον.«Αυτή ήταν η κατάθεση που έδωσα στην αστυνομία, σ' ένα αστυνομικό τμήμα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α1 στη Γαλλία. Και ήταν η αλήθεια. Αλλά όχι όλη η αλήθεια» εξομολογείται ο Φιν Μακουέιντ, ο κεντρικός και ο πλέον αινιγματικός χαρακτήρας του «Φέρε με πίσω». Ένα μυθιστόρημα μυστηρίου και αγωνίας, ένα θρίλερ που δικαιολογεί πλήρως το γιατί η B.A. Paris έχει μαγέψει με τα βιβλία της πάνω από 2εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.Το βασικό θέμα του «Φέρε με πίσω» είναι μια εξαφάνιση: Ο Φιν και η Λέιλα, δύο ερωτευμένοι νέοι, επιστρέφουν οδικώς στη Βρετανία από τις διακοπές τους στη Γαλλία. Είναι πια βράδυ και ο Φιν αποφασίζει να κάνει μια στάση σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Αφήνει τη Λέιλα μόνη της στο αυτοκίνητο, παρόλον ότι εκείνη έχει μια μεγάλη φοβία για το σκοτάδι. Όταν ο Φιν επιστρέφει, μόλις μερικά λεπτά αργότερα, η Λέιλα έχει εξαφανιστεί. Για τις αρχές που αναλαμβάνουν την υπόθεση, ο Φιν είναι ο υπ' αριθμόν 1 ύποπτος και ταυτόχρονα ο μοναδικός μάρτυρας. Αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό τεκμήριο, ή, έστω μια ένδειξη, που να τον ενοχοποιεί. Ο φάκελος της Λέιλα παραμένει ανοιχτός, αλλά ο καιρός περνά. Δώδεκα χρόνια αργότερα και ενώ ο Φιν πλέον είναι ζευγάρι με την Έλεν, την αδερφή της Λέιλα, πληροφορείται ξαφνικά ότι κάποιος είδε τη Λέιλα. Ήταν ζωντανή και ο αυτόπτης, μολονότι ηλικιωμένος, ήταν απολύτως βέβαιος πως ήταν εκείνη. Για τον Φιν αρχίζει μια εναγώνια αναδρομή στη νύχτα της εξαφάνισης, το τι ήξερε και το τι είχε πει κατά την εξέτασή του από την αστυνομία. Ο ίδιος γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα και μόνο εκείνος είναι σε θέση να δείξει πού τελειώνει η αλήθεια και που αρχίζει η συγκάλυψη, η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων, δηλαδή το ψέμα. Ωστόσο, επί 12 χρόνια ο Φιν ήταν ήσυχος πώς διαχειριστής της πληροφορίας γύρω από την εξαφάνιση της Λέιλα ήταν αποκλειστικά εκείνος. Κάτι που μάλλον δεν ισχύει πια.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.