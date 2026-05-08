Υπόθεση εκβιασμού πίσω από το ποντικοφάρμακο σε παιδικές τροφές σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία
Υπόθεση εκβιασμού πίσω από το ποντικοφάρμακο σε παιδικές τροφές σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία
Σε προσωρινή κράτηση έχει τεθεί ένας 39χρονος πρώην εργαζόμενος της εταιρείας
Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκε ένας 39χρονος άνδρας ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση εκβιασμού της γερμανικής εταιρείας παιδικών τροφών HiPP. Βάζα βρεφικής τροφής μολυσμένα με ποντικοφάρμακο εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Άιζενστατ, ο άνδρας συνελήφθη στην Αυστρία και ανακρίνεται για αδικήματα που αφορούν απόπειρα εκβιασμού, πρόκληση δημοσίου κινδύνου και απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Κρίθηκε προφυλακιστέος για τουλάχιστον 14 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής, επανάληψης αδικήματος και παρεμπόδισης της έρευνας.
Αυστριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 39χρονος είναι πρώην εργαζόμενος της γερμανικής εταιρείας παιδικών τροφών HiPP σε εγκαταστάσεις της στην Αυστρία και φέρεται να έχασε τη δουλειά του τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, ο άνδρας φέρεται να έδρασε με στόχο να εκδικηθεί τον πρώην εργοδότη του, διοχετεύοντας στην αγορά πέντε βάζα παιδικής τροφής που περιείχαν ποντικοφάρμακο.
Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία, ωστόσο ο συνήγορός του παραδέχθηκε ότι ο πελάτης του εργαζόταν στο παρελθόν σε εγκατάσταση της HiPP στην Αυστρία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν άγνωστος απέστειλε email στη HiPP απαιτώντας 2 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία με έδρα το Πφαφενχόφεν αν ντερ Ίλμ της Βαυαρίας. Το μήνυμα εντοπίστηκε με καθυστέρηση σε κοινόχρηστο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές τον Απρίλιο.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε βάζα παιδικής τροφής HiPP που είχαν παραποιηθεί πριν φτάσουν στους καταναλωτές. Τα προϊόντα βρέθηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ακόμα ένα πιθανώς μολυσμένο βάζο. Στη Γερμανία δεν έχουν εντοπιστεί παραποιημένα βάζα.
Στην Αυστρία, οι ερευνητές εντόπισαν 15 μικρογραμμάρια ποντικοφάρμακου σε βάζο 190 γραμμαρίων με παιδική τροφή «καρότα με πατάτες», το οποίο είχε αγοραστεί από κατάστημα Spar στο Άιζενστατ του κρατιδίου Μπούργκενλαντ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τη χημική σύνθεση της ουσίας.
Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τα βάζα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χαρακτηριστικό ήχο κατά το άνοιγμα, ο οποίος δείχνει ότι η συσκευασία δεν έχει παραποιηθεί.
Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη, καθώς οι παιδικές τροφές θεωρούνται από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα προϊόντα στη βιομηχανία τροφίμων.
Πηγή: DW
Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Άιζενστατ, ο άνδρας συνελήφθη στην Αυστρία και ανακρίνεται για αδικήματα που αφορούν απόπειρα εκβιασμού, πρόκληση δημοσίου κινδύνου και απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Κρίθηκε προφυλακιστέος για τουλάχιστον 14 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής, επανάληψης αδικήματος και παρεμπόδισης της έρευνας.
Αυστριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 39χρονος είναι πρώην εργαζόμενος της γερμανικής εταιρείας παιδικών τροφών HiPP σε εγκαταστάσεις της στην Αυστρία και φέρεται να έχασε τη δουλειά του τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, ο άνδρας φέρεται να έδρασε με στόχο να εκδικηθεί τον πρώην εργοδότη του, διοχετεύοντας στην αγορά πέντε βάζα παιδικής τροφής που περιείχαν ποντικοφάρμακο.
Φερόμενος δράστης πρώην εργαζόμενος
Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία, ωστόσο ο συνήγορός του παραδέχθηκε ότι ο πελάτης του εργαζόταν στο παρελθόν σε εγκατάσταση της HiPP στην Αυστρία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν άγνωστος απέστειλε email στη HiPP απαιτώντας 2 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία με έδρα το Πφαφενχόφεν αν ντερ Ίλμ της Βαυαρίας. Το μήνυμα εντοπίστηκε με καθυστέρηση σε κοινόχρηστο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές τον Απρίλιο.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε βάζα παιδικής τροφής HiPP που είχαν παραποιηθεί πριν φτάσουν στους καταναλωτές. Τα προϊόντα βρέθηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ακόμα ένα πιθανώς μολυσμένο βάζο. Στη Γερμανία δεν έχουν εντοπιστεί παραποιημένα βάζα.
Πέντε βάζα με ποντικοφάρμακο – τουλάχιστον
Στην Αυστρία, οι ερευνητές εντόπισαν 15 μικρογραμμάρια ποντικοφάρμακου σε βάζο 190 γραμμαρίων με παιδική τροφή «καρότα με πατάτες», το οποίο είχε αγοραστεί από κατάστημα Spar στο Άιζενστατ του κρατιδίου Μπούργκενλαντ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τη χημική σύνθεση της ουσίας.
Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τα βάζα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χαρακτηριστικό ήχο κατά το άνοιγμα, ο οποίος δείχνει ότι η συσκευασία δεν έχει παραποιηθεί.
Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη, καθώς οι παιδικές τροφές θεωρούνται από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα προϊόντα στη βιομηχανία τροφίμων.
Πηγή: DW
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα