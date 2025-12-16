Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο ένα άτομο με εγκαύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα Φωτιά Εγκαύματα

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο ένα άτομο με εγκαύματα

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο ένα άτομο με εγκαύματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σπίτι περιοχής του Δήμου Χαλκιδέων που είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ο οποίος εγκλωβίστηκε εξαιτίας της φωτιάς, υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά και η αστυνομία που ρύθμισε την κυκλοφορία.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Χαλκίδα: Ένοικοι με εγκαύματα από φωτιά σε σπίτι!
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης