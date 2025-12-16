Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο ένα άτομο με εγκαύματα
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σπίτι περιοχής του Δήμου Χαλκιδέων που είχε σαν αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκαύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ο οποίος εγκλωβίστηκε εξαιτίας της φωτιάς, υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά και η αστυνομία που ρύθμισε την κυκλοφορία.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
