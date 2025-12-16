Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον 15χρονο φίλο του, αφέθηκαν ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο

Ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού για τρία αδίκημα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή τουκαι έναν ακόμη ανήλικο.Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος ήταν που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παράνομη η πράξη του, ως πατέρας αισθάνομαι συντριβή

