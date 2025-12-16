Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της στην Κυψέλη
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Παιδείας Κυψέλη Μαθήτρια Μαχαίρι

Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της στην Κυψέλη

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί

Βασιλική Κόκκαλη
55 ΣΧΟΛΙΑ
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε σήμερα η εισαγγελία ανηλίκων.

Ειδικότερα, σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί. Έχει τι δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Προκαταρκτική εξέταση από το υπουργείο Παιδείας

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό ότι προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της σε σχολείο στην Κυψέλη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο τονίζει πως δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

«Το υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς» καταλήγει η ανακοίνωση.
55 ΣΧΟΛΙΑ

