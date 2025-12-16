Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Χανιά: Σύλληψη 22χρονου Αλβανού με 10 κιλά κάνναβης, είχε κάνει «βαποράκια» τη μητέρα και την αδελφή του
Για τον 22χρονο υπήρχαν πληροφορίες ότι πηγαίνει σε αγροτική περιοχή, αποθηκεύει ναρκωτικά και τα πουλάει
Στη σύλληψη ενός 22χρονου από την Αλβανία στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι πηγαίνει σε αγροτική περιοχή, αποθηκεύει ναρκωτικά και τα πουλάει.
Δικογραφία σχηματίστηκε, επίσης, σε βάρος της 53χρονης μητέρας και της 29χρονης αδερφής του καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις είχε μετατρέψει σε «βαποράκια» αν και οι ίδιες δεν έκαναν χρήση ναρκωτικών.
Μετά τις πληροφορίες που έφτασαν στη Δίωξη Ναρκωτικών, οι αστυνομικοί έθεσαν τον 22χρονο υπό διακριτική παρακολούθηση και το βράδυ της Δευτέρας μετά από επιχείρηση τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι και στον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο σε αγροτική τοποθεσία, που χρησιμοποιούσε ως χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών.
Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών.
Ο 22χρονος συνελήφθη ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της 53χρονης μητέρας του και της 29χρονης αδελφής του κατηγορούμενων επίσης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
- Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 6 κιλά και 150,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 3 κιλά και 158 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
- 7,5 γραμμάρια κοκαΐνης,
- πιστόλι με2 γεμιστήρες ,
- 19 φυσίγγια
- χρηματικό ποσό -7.160- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
- 3 ζυγαριές,
- βαλιτσάκι πιστολιού,
- μαχαίρι,
- μεταλλικός τρίφτης,
- 5 συσκευές κινητών τηλεφώνων
