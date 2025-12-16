Κρίσιμη ημέρα για το αγροτικό: Τι σκέφτονται στα μπλόκα μετά το πακέτο Τσιάρα και τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης
Κρίσιμη ημέρα για το αγροτικό: Τι σκέφτονται στα μπλόκα μετά το πακέτο Τσιάρα και τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης
Σημαντικό πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αποκλιμάκωσης όσα ανακοίνωσε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Σήμερα αναμένεται η απάντηση των αγροτών - Πότε μπορεί να γίνει η συνάντηση των δύο πλευρών
Η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης να μην αφήσει τα αιτήματα των αγροτών αναπάντητα και να παρουσιάσει δια του αρμόδιου υπουργού Κώστα Τσιάρα ένα πιο συνολικό «πακέτο» απάντησης ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα που έγινε στην κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της έντασης που σοβεί εδώ και δύο εβδομάδες στα μπλόκα ανά τη χώρα.
Το «πακέτο Τσιάρα» ήταν εμπροσθοβαρές και πιο προωθημένο σε σχέση με άλλες περιόδους, με την κυβέρνηση να βάζει για πρώτη φορά στο τραπέζι την προοπτική επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου στη μάνικα, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να προδιαγράφει την παράταση ή και τη μείωση της ήδη χαμηλότερης τιμής του αγροτικού ρεύματος και να τονίζει ότι πλέον οι αποζημιώσεις μετά από φυσικές καταστροφές μέσω του ΕΛΓΑ θα ανέρχονται στο 100%. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση «γύρισε» τη μπάλα στο «γήπεδο» των αγροτών.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα αιφνιδίασαν αρκετούς αγροτοσυνδικαλιστές, έστω και αν η πρώτη αντίδραση ήταν ότι επρόκειτο για γενικής φύσεως εξαγγελίες. Και μετά τη δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης άναψαν τα τηλέφωνα, προκειμένου να φανεί, αν τις επόμενες μέρες μπορεί να επέλθει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση, η οποία θα σηματοδοτηθεί προφανώς και με ένα ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές σε αυτές τις επικοινωνίες έβαζαν στο τραπέζι ένα ραντεβού ακόμα και σήμερα το πρωί, πριν τη συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό, κάτι όμως που απορριπτόταν εξ αρχής από τα μπλόκα, ελλείψει ενιαίας εκπροσώπησης. Είναι δεδομένο ότι πολλοί αγρότες τάσσονται υπέρ του διαλόγου, ακόμα και πολλοί που δεν πρόσκεινται στη ΝΔ. Και εκτιμούν στις τάξεις τους ότι είναι πιο πιθανή μια συνάντηση προς το τέλος της εβδομάδας, αμέσως μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες την Παρασκευή ή και το Σάββατο.
Και χθες στο κυβερνητικό επιτελείο οι συσκέψεις ήταν πυκνές για την λεπτομερέστερη προετοιμασία αυτού του «πακέτου» μέτρων που θα εξειδικευτεί στον διάλογο που αναπόδραστα θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Μένει να φανεί τι ακριβώς θα πει και ο πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα του Προϋπολογισμού, καθώς προγραμματίζεται να μιλήσει στη Βουλή μετά τις 19:00.
Σύμφωνα με συνεργάτες του ο ίδιος θα αφήσει το σκέλος των διαπραγματεύσεων στο αρμόδιο υπουργείο, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπει σε μεγάλες λεπτομέρειες, παρά τις εισηγήσεις να γίνει πιο συγκεκριμένος ιδίως για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θα υπεραμυνθεί της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων και εν γένει για τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.
Υπάρχουν βεβαίως και οι θιασώτες της «σκληρής γραμμής», όσο περνούν οι μέρες όμως αυτοί γίνονται λιγότεροι, καθώς γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα και τα μπλόκα μπορούν να καταγάγουν μια επικοινωνιακή νίκη τις επόμενες μέρες, φεύγοντας με οφέλη από το τραπέζι της συζήτησης.
Τα μηνύματα του προϋπολογισμούΟ κ. Μητσοτάκης είναι δεδομένο ότι θέλει να κλείσει το αγροτικό μέτωπο που «κοστίζει» στην κυβέρνηση, όπως φάνηκε και στις δύο δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας (Alco για Alpha και GPO για Παραπολιτικά 90,1). Άλλωστε η ΝΔ διατηρούσε στις εκλογές του 2023 ισχυρές δυνάμεις στον αγροτικό πληθυσμό, με ποσοστό σχεδόν 50%. Συνεπώς, η αποκατάσταση των δεσμών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ και αυτό αυτονόητα περνά μέσα από την αντιμετώπιση δεδομένων προβλημάτων που συνδέονται με το κόστος παραγωγής και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως αντικειμενικά.
Το όριο της αντοχήςΚαι για τους αγρότες, πάντως, η προοπτική παραμονής επ' αόριστον στα μπλόκα δεν είναι ευκταία, καθώς και αυτοί θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Αντιλαμβάνονται επίσης με τη σειρά τους ότι ρισκάρουν μια ρήξη με το κοινωνικό σύνολο, του οποίου αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν τη στήριξη. Συνεπώς και αυτοί «βλέπουν» το τραπέζι του διαλόγου ως μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, ζητούν όμως διασφαλίσεις και διευκρινίσεις από τους αρμόδιους παράγοντες που εμπλέκονται και παρασκηνιακά στη διαπραγμάτευση.
Υπάρχουν βεβαίως και οι θιασώτες της «σκληρής γραμμής», όσο περνούν οι μέρες όμως αυτοί γίνονται λιγότεροι, καθώς γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα και τα μπλόκα μπορούν να καταγάγουν μια επικοινωνιακή νίκη τις επόμενες μέρες, φεύγοντας με οφέλη από το τραπέζι της συζήτησης.
