Τσιάρας: Φαίνεται ότι θα πετύχουμε μείωση στο αγροτικό ρεύμα, ο ΕΛΓΑ έχει αποδεχθεί αποζημίωση στο 100%
Τσιάρας: Φαίνεται ότι θα πετύχουμε μείωση στο αγροτικό ρεύμα, ο ΕΛΓΑ έχει αποδεχθεί αποζημίωση στο 100%
Υπάρχει πρόθεση και τεχνογνωσία από την ΑΑΔΕ να επεξεργαστεί μια λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα για επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Στις προτάσεις που παρουσίασε χθες, Δευτέρα, στους αγρότες προκειμένου να αποτελέσουν βάση συζήτησης αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
Αρχικά, για το αγροτικό ρεύμα είπε ότι «η πρόταση της κυβέρνησης είναι να παρατείνει τη σταθερή τιμή του αγροτικού ρεύματος και να συζητήσουμε και για χαμηλότερη. Γίνεται μια συζήτηση με τη ΔΕΗ για να πετύχουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην εταιρεία. Η προσπάθεια να είναι χαμηλότερη η τιμή φαίνεται ότι θα έχει επιτυχία».
Όσον αφορά την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στη μάνικα, ο κ. Τσιάρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την ΑΑΔΕ και αναζητείτο ο τρόπος για πετρέλαιο αποφορολογημένο στην αντλία, υπάρχει πρόθεση και τεχνογνωσία να επεξεργαστεί μια λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό».
Για τον ΕΛΓΑ αφού επισήμανε ότι «υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης ανά χώρα», ο κ. Τσιάρας είπε ότι «ο ΕΛΓΑ είναι σε περίοδο εξυγίανσης και από το ύψος των αποζημιώσεων που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μετά από νοικοκύρεμα θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει εξελιχθεί σε συνεπή ασφαλιστικό οργανισμό. Σήμερα θα πληρώσει 122 εκατ. ευρώ για τις ζημιές του παγετού της φετινής χρονιάς λόγω της χρηστής διαχείρισης και μέσω αυτής η διοίκηση έχει αποδεχθεί να καταβάλει αποζημίωση στο 100%»
Ερωτηθείς, τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τις συνέπειές της είπε ότι «θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου άλλα αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της ευλογιάς γιατί δεν μας το επιτρέπει η ΕΕ» συμπληρώνοντας ότι «το χρονοδιάγραμμα μελετάται από την επιστημονική επιτροπή γιατί μπορεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός να λέει 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα αλλά ίσως να μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό»
«Εγώ τους καλώ να έρθουν και αύριο το πρωί για συνάντηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα το προηγούμενο διάστημα αφού οι ίδιοι ζήτησαν βάση διαλόγου, το αν δεν καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου - κάτι που απεύχομαι - θα είναι θέμα που θα βρεθεί στην κρίση της κοινωνίας» κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αρχικά, για το αγροτικό ρεύμα είπε ότι «η πρόταση της κυβέρνησης είναι να παρατείνει τη σταθερή τιμή του αγροτικού ρεύματος και να συζητήσουμε και για χαμηλότερη. Γίνεται μια συζήτηση με τη ΔΕΗ για να πετύχουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην εταιρεία. Η προσπάθεια να είναι χαμηλότερη η τιμή φαίνεται ότι θα έχει επιτυχία».
Όσον αφορά την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στη μάνικα, ο κ. Τσιάρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την ΑΑΔΕ και αναζητείτο ο τρόπος για πετρέλαιο αποφορολογημένο στην αντλία, υπάρχει πρόθεση και τεχνογνωσία να επεξεργαστεί μια λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό».
Για τον ΕΛΓΑ αφού επισήμανε ότι «υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης ανά χώρα», ο κ. Τσιάρας είπε ότι «ο ΕΛΓΑ είναι σε περίοδο εξυγίανσης και από το ύψος των αποζημιώσεων που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μετά από νοικοκύρεμα θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει εξελιχθεί σε συνεπή ασφαλιστικό οργανισμό. Σήμερα θα πληρώσει 122 εκατ. ευρώ για τις ζημιές του παγετού της φετινής χρονιάς λόγω της χρηστής διαχείρισης και μέσω αυτής η διοίκηση έχει αποδεχθεί να καταβάλει αποζημίωση στο 100%»
Ερωτηθείς, τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τις συνέπειές της είπε ότι «θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου άλλα αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της ευλογιάς γιατί δεν μας το επιτρέπει η ΕΕ» συμπληρώνοντας ότι «το χρονοδιάγραμμα μελετάται από την επιστημονική επιτροπή γιατί μπορεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός να λέει 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα αλλά ίσως να μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό»
«Εγώ τους καλώ να έρθουν και αύριο το πρωί για συνάντηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα το προηγούμενο διάστημα αφού οι ίδιοι ζήτησαν βάση διαλόγου, το αν δεν καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου - κάτι που απεύχομαι - θα είναι θέμα που θα βρεθεί στην κρίση της κοινωνίας» κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα