Τσιάρας: Φαίνεται ότι θα πετύχουμε μείωση στο αγροτικό ρεύμα, ο ΕΛΓΑ έχει αποδεχθεί αποζημίωση στο 100%

Υπάρχει πρόθεση και τεχνογνωσία από την ΑΑΔΕ να επεξεργαστεί μια λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα για επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης