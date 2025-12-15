ALCO: Στις 12 μονάδες με double score το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, αναποφάσιστος ένας στους πέντε ψηφοφόρους

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyywfvqek6h)

Οριακές αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις των με τους αναποφάσιστους σταθερά πάνω από το 20% κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για την χρονιά, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η ΝΔ εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου μικρή άνοδο 0,3 της μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει στάσιμο, με απώλεια 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου. Κέρδη εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και -μικρότερα - το ΚΚΕ, ενώ απώλειες καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.Παράλληλα, το ποσοστό των αναποφάσιστων, παρά τη μικρή μείωση σε σχέση με τον Νοέμβριο, παραμένει πάνω από το 20%, πράγμα που υποδηλώνει ότι εκείνοι που απογοητεύονται από τις προηγούμενες επιλογές τους δεν αλλάζουν εκλογική όχθη, αλλά τηρούν στάση αναμονής.Το 15% δηλώνει ότι θεωρεί «καινούργια πολιτική πρόταση» την έκδοση του βιβλίου Τσίπρα και την ομιλία του στην παρουσίασή του, ενώ το 68% αναφέρει ότι «επαναλαμβάνει τα ίδια» - αλλά η έρευνα δεν παρουσίασε ερώτηση που να παραπέμπει σε δυνητική ψήφο.Το 54% δηλώνει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης για τη νέα χρονιά πρέπει να είναι η ακρίβεια και μόνον το 17% επιμένει στη διαφάνεια και η αξιοκρατία, όπως και το 15% στις βελτιώσεις στο ΕΣΥ. Αντίθετα, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης έχει πέσει στο 3% - πράγμα που σημαίνει ότι η κοινωνία δεν πιέζεται σε αυτή την κατεύθυνση.Η φορολογική μεταρρύθμιση, επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί «δεν μας ωφελούν καθόλου», λέει το 61%, ενώ το 34% δηλώνει οφέλεια, λίγο (24%) , αρκετά (8%) ή πολύ (2%). Περισσότερο ωφελημένοι δηλώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.Το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις των αγροτών - ωστόσο η εταιρεία δεν παρουσίασε στοιχεία για τα μπλόκα, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, που αναμένεται να ενταθούν καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές. Παράλληλα, το 69% δεν πιστεύει ότι η λειτουργία της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.