ALCO: Στις 12 μονάδες με double score το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, αναποφάσιστος ένας στους πέντε ψηφοφόρους
Μικρή άνοδος για το κυβερνών κόμμα, στασιμότητα για το ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Ελληνική Λύση και ΚΚΕ - Στο 15% όσοι πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή - Την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέλει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης το 54% - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας
Οριακές αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις των με τους αναποφάσιστους σταθερά πάνω από το 20% κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για την χρονιά, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η ΝΔ εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου μικρή άνοδο 0,3 της μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει στάσιμο, με απώλεια 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου. Κέρδη εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και -μικρότερα - το ΚΚΕ, ενώ απώλειες καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.
Παράλληλα, το ποσοστό των αναποφάσιστων, παρά τη μικρή μείωση σε σχέση με τον Νοέμβριο, παραμένει πάνω από το 20%, πράγμα που υποδηλώνει ότι εκείνοι που απογοητεύονται από τις προηγούμενες επιλογές τους δεν αλλάζουν εκλογική όχθη, αλλά τηρούν στάση αναμονής.
Η παρουσία Τσίπρα
Το 15% δηλώνει ότι θεωρεί «καινούργια πολιτική πρόταση» την έκδοση του βιβλίου Τσίπρα και την ομιλία του στην παρουσίασή του, ενώ το 68% αναφέρει ότι «επαναλαμβάνει τα ίδια» - αλλά η έρευνα δεν παρουσίασε ερώτηση που να παραπέμπει σε δυνητική ψήφο.
«Σαρώνει» η ακρίβεια
Το 54% δηλώνει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης για τη νέα χρονιά πρέπει να είναι η ακρίβεια και μόνον το 17% επιμένει στη διαφάνεια και η αξιοκρατία, όπως και το 15% στις βελτιώσεις στο ΕΣΥ. Αντίθετα, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης έχει πέσει στο 3% - πράγμα που σημαίνει ότι η κοινωνία δεν πιέζεται σε αυτή την κατεύθυνση.
Η φορολογική μεταρρύθμιση, επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί «δεν μας ωφελούν καθόλου», λέει το 61%, ενώ το 34% δηλώνει οφέλεια, λίγο (24%) , αρκετά (8%) ή πολύ (2%). Περισσότερο ωφελημένοι δηλώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Μπλόκα και Εξεταστική
Το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις των αγροτών - ωστόσο η εταιρεία δεν παρουσίασε στοιχεία για τα μπλόκα, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, που αναμένεται να ενταθούν καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές. Παράλληλα, το 69% δεν πιστεύει ότι η λειτουργία της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
