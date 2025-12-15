Μαρινάκης: Μη διαπραγματεύσιμη η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ασφαλώς και θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι υπάρχουν αιτήματα που μπορούν να συζητηθούν και σε κάποια που μπορούν να βρεθούν κάποιες τεχνικές διευκόλυνσης, ωστόσο υπάρχουν και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν «γιατί είναι μαξιμαλιστικά, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά».«Διπλασιασμός συντάξεων για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κάποιος και τριπλασιασμό και τετραπλασιασμό. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αρνητικός στο να πάρει ένας συνταξιούχος παραπάνω. Οι συνταξιούχοι μας, όχι μόνο οι αγρότες στερήθηκαν τα χρήματα που έχουν πληρώσει, αλλά διπλασιασμός των συντάξεων είναι μία ουτοπική απαίτηση» συμπλήρωσε.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε μομφές για την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «δεν βρέθηκε ένα κόμμα να πει από τα 30 αιτήματα, για παράδειγμα, αυτά τα 10 δεν μπορούν να γίνουν».