Δημοσκόπηση GPO: Ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα και τα γεγονότα του 2025

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, τέλος, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 28% κα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,6%, η Ελληνική Λύση με 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, το ΚΚΕ με 10%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, ΜεΡΑ25, Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%.Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετριέται στο 23,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%, η Ελληνική Λύση στο 10,1% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,5%.