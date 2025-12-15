Δημοσκόπηση GPO: Ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα και τα γεγονότα του 2025
Δημοσκόπηση GPO: Ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα και τα γεγονότα του 2025

Στο 28% η ΝΔ στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 14,6%

Δημοσκόπηση GPO: Ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα και τα γεγονότα του 2025
Τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και τα γεγονότα εντός και εκτός Ελλάδος που ξεχώρισαν και σημάδεψαν το 2025 αποτυπώνει το βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά FM.

Ως το κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5%, ακολουθούμενος από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με 17,2%, τον Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3% και τη Μαρία Καρυστιανού με 7,9%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο για τη χρονιά που φεύγει οι ερωτώμενοι επέλεξαν το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα (33%), την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (26,8%), τις παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία (18%) και την επιβολή εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ (8,2%).

Αντίστοιχα για την Ελλάδα ξεχώρισαν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ (40,6%), τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη (27,6%), τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα (11,8%), τις αγροτικές κινητοποίησεις (7,4%) και την πρόσφατη εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup (7,3%).

Ως προς την οικονομική κατάσταση της χώρας το 22,2% περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση. Σε προσωπικό επίπεδο το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Όσον αφορά τα συναισθήματα για το 2026 πρώτη είναι με 37,1% η ανασφάλεια αν και το 50% απαντά ελπίδα (26,4%) και αισιοδοξία (24,3%).

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, τέλος, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 28% κα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,6%, η Ελληνική Λύση με 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, το ΚΚΕ με 10%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, ΜεΡΑ25, Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετριέται στο 23,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%, η Ελληνική Λύση στο 10,1% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,5%.

