Νταλίκα εξετράπη της πορείας της στην ε.ο. Θηβών – Σχηματαρίου, έπεσαν τσιμέντα και ορυκτέλαια στον δρόμο, δείτε φωτογραφίες
Ένα διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να αποφύγει τα υλικά που έπεσαν στον δρόμο, βγήκε εκτός της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/12) στη Θήβα, όταν νταλίκα που μετέφερε τσιμέντα και ορυκτέλαια εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του φορτίου της να πέσει στο οδόστρωμα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30 το πρωί στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θηβών – Σχηματαρίου, λίγο πριν την έξοδο προς τον ΑΘΕ.

Ένα διερχόμενο αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να αποφύγει τα υλικά που έπεσαν στον δρόμο, βγήκε εκτός εκτός της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί.

Περαστικοί οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν τους επιβάτες και στον καθαρισμό του ενός ρεύματος κυκλοφορίας, ενώ το άλλο ρεύμα είχε αποκλειστεί από το τρέιλερ της νταλίκας, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ η Πυροσβεστική ανέλαβε να καθαρίσει το οδόστρωμα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή ροή των οχημάτων.

