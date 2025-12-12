Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ένα χειροποίητο ζευγάρι τσαρούχια από την Ήπειρο το δώρο της Προεδρικής Φρουράς στον Κωνσταντίνο Τασούλα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθησε στο γεύμα για τον εορτασμό της 157ης επετείου από την ίδρυση του Σώματος
Ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ζευγάρι χειροποίητα μαύρα τσαρούχια που παραπέμπουν στην παραδοσιακή ενδυμασία της Ηπείρου, παρέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από τον Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς Αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνο Μπούση κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού γεύματος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της 157ης επετείου από την ίδρυση του Σώματος.
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, με αφορμή τη συμπλήρωση 157 χρόνων από την ίδρυση του Ευζωνικού Σώματος», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπενθύμισε την ιστορική πορεία του Σώματος από την ίδρυσή του το 1868 με βασιλικό διάταγμα, μέχρι τη σημερινή του μορφή ως Προεδρική Φρουρά.
Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Εύζωνες, με την εθελοντική τους συμμετοχή, αποτελούν ζωντανό σύμβολο του ελληνικού στρατού και της ιστορικής συνέχειας της χώρας, τιμώντας με αξιοπρέπεια τη στολή και την αποστολή τους. «Είστε ταυτισμένοι με την ιστορία της χώρας, με ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο υπερήφανο και λεβέντικο έχει να επιδείξει ο ελληνικός στρατός στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στο γεύμα συμμετείχαν στελέχη του Στρατιωτικού Γραφείου και της Προεδρικής Φρουράς, οι Εύζωνες, πολιτικό προσωπικό των εργαστηρίων καθώς και Οπλίτες Στρατευμένης Θητείας από το Λόχο Διοικήσεως της Προεδρικής Φρουράς.
