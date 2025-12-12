Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω εργασιών
Το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025 και κατά τις ώρες 06.00΄ έως 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος της οδού Μυστρά έως το ύψος του σηματοδότη στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
