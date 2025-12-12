Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι
Πρόκειται για ενήλικη αρσενική φώκια, που εντοπίστηκε νεκρή από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
Νεκρή μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, στην Αττική.
Η νεκρή φώκια εντοπίστηκε από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν την MOm.
«Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια -ένα ενήλικο αρσενικό άτομο- είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου», αναφέρει η οργάνωση.
Πρόκειται για μια «εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».
Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.
«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση: Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας. Τέτοιες ενέργειες -έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία- προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος», καταλήγει η ανακοίνωση.
