Πυροσβέστες έφεραν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ντύθηκαν Άι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα σε παιδιά με καρκίνο, δείτε βίντεο
Ένας πυροσβέστης κρεμόταν από τον γερανό ενός πυροσβεστικού οχήματος, ενώ άλλοι σκαρφάλωναν στο κτίριο για να παραδώσουν δώρα σε παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν έξω
Το πνεύμα των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας έφεραν πυροσβέστες, καθώς έκαναν έκπληξη σε παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο και μοίρασαν δώρα.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο του associated press, πυροσβέστες ντυμένοι Άι Βασίληδες κατέβηκαν με σχοινί από την οροφή του παιδικού νοσοκομείου για να δώσουν δώρα σε μικρούς ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο.
Η συγκινητική αυτή χειρονομία έφερε ζεστασιά και χαρά στις οικογένειες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
Ένας πυροσβέστης κρεμόταν από τον γερανό ενός πυροσβεστικού οχήματος, ενώ άλλοι σκαρφάλωναν στο κτίριο για να παραδώσουν δώρα σε παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν έξω.
Firefighters in Athens, Greece, rappelled from the roof of a children's cancer hospital to deliver gifts to young patients undergoing cancer treatment pic.twitter.com/8eOVJ9EejZ— Reuters (@Reuters) December 9, 2025
