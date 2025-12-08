Νέα στοιχεία για τους πυροβολισμούς στο Ίλιον: Πεθερός προσπάθησε να βιάσει τη 17χρονη νύφη του
Νέα στοιχεία για τους πυροβολισμούς στο Ίλιον: Πεθερός προσπάθησε να βιάσει τη 17χρονη νύφη του

Μέλη της οικογένειάς της 17χρονης πήγαν στο σπίτι να ζητήσουν τον λόγο και δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον πεθερό της ανήλικης

Νέα στοιχεία για τους πυροβολισμούς στο Ίλιον: Πεθερός προσπάθησε να βιάσει τη 17χρονη νύφη του
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά που έγινε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα συνέβησαν όταν ο 40χρονος πεθερός μίας 17χρονης (άπαντες Ρομά) της επιτέθηκε και αποπειράθηκε να την βιάσει. Η κοπέλα κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε σχετικά την οικογένειά της.

Τότε μέλη της οικογένειάς της 17χρονης πήγαν στο σπίτι να ζητήσουν τον λόγο και δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον πεθερό της ανήλικης και από τον κουνιάδο του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Στη συνέχεια η οικογένεια της 17χρονης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του πεθερού της ανήλικης και συνέλαβαν τον σύζυγό της, τον πεθερό της καθώς και τον κουνιάδο του τελευταίου.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε κάλυκες, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι -κατά περίπτωση- απόπειρα βιασμού, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, σωματική βλάβη και απειλή.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε ακόμη τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα στη θεία της ανήλικης, στην πεθερά της, στον θείο της και στη μητέρα της.
