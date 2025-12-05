Του φώναζαν φύγε κ...γερε, είδα να τον χτυπούν με κοντάρι στο κεφάλι και να πέφτει στη θάλασσα, κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη