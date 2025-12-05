Του φώναζαν φύγε κ...γερε, είδα να τον χτυπούν με κοντάρι στο κεφάλι και να πέφτει στη θάλασσα, κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη
Κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχε βρεθεί σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο όπου είδε «ένα κρις κραφτ και ένα καΐκι να διαπληκτίζονται και να έχουν έντονη λογομαχία»
Σκηνικό δολοφονίας εν μέσω θαλάσσης περιέγραψε σήμερα στην κατάθεσή του στη δίκη για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, ο ένας από τους δυο αυτόπτες μάρτυρες της υπόθεσης Ευ. Ασμάνης.
Ωστόσο, σήμερα από το εδώλιο απουσίαζαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη. Πρόκειται για δυο αδέλφια ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία.
Και οι δυο, ωστόσο, αρνούνται την κατηγορία. Όπως ανέφερε η υπεράσπιση οι κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν σήμερα στο ακροατήριο λόγω της κακοκαιρίας, πλην όμως η υποστήριξη της κατηγορίας αντέτεινε ότι δεν βρίσκονται στην αίθουσα γιατί δεν αντέχουν τις αποκαλύψεις του μάρτυρα.
Στην κατάθεσή του ο κ. Ασμάνης υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα είχε βρεθεί σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο όπου είδε «ένα κρις κραφτ και ένα καΐκι να διαπληκτίζονται και να έχουν έντονη λογομαχία».
Εν συνεχεία, όπως κατέθεσε είδε τα άτομα που ήταν πάνω στο καΐκι «να χτυπούν με κοντάρι τον άνθρωπο που επέβαινε στο κρις κραφτ».
Ο μάρτυρας κατέθεσε πως εκείνη την ημέρα πήγε στην παραλία προκειμένου να δει αν «δύτες έβγαζαν παράνομα αγγούρια της θάλασσας, αλιεύμα, που όπως είπε, κοστίζει χιλιάδες ευρώ».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Ασμάνης κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο: «Εκείνη την Κυριακή πήγα στην Ερέτρια, πήγα με ένα μηχανάκι, δεν φόραγα ρολόι, ούτε είχα κινητό μαζί. Ήταν 11:15 με 11:30 δεν ξέρω ακριβώς. Αφησα το μηχανάκι πριν το Πεζονήσι και πήγα με τα πόδια εκεί (...). Έκατσα σε μια πέτρα πιο ψηλά για να βλέπω. Είδα το καΐκι από το νησάκι Αγία Τριάδα. Από τα σπίτια της Ερέτριας ακούστηκε ένας θόρυβος μηχανής. Υπήρχε και ένα κρις κραφτ δεν πρέπει να δούλευε. Το καΐκι έρχονταν από την Αγία Τριάδα με κατεύθυνση το Νησί των Όνειρο. Μπήκε το καΐκι μπροστά από το κρις κραφτ και άρχισαν το διαπληκτισμοί».
Πρόεδρος: Πήγε επί τούτου δηλαδή το καΐκι;
Μάρτυρας: Τώρα τυχαία; Σύμπτωση; Δεν ξέρω αν έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Ήταν πλώρη ο ένας, πλώρη και ο άλλος.
Πρόεδρος: Τι έγινε μετά;
Μάρτυρας: Άρχισαν το διάλογο. Το κρις κραφτ προχώραγε αργά, πολύ αργά. Το καΐκι ήταν ανάποδα. Εγώ τα έβλεπα αυτά από 150 μέτρα δεν μέτρησα κιόλας. Λογοέφεραν, λέγανε στο κρις κραφτ. «Που πας; Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται; Πού πας ρε κ@λ@γερε;» Βρίζανε τη γυναίκα του και την οικογένειά του. Το κρις κραφτ έλεγε «να πάρετε το Λιμεναρχείο, δεν είναι απόφαση, είναι νόμος».
Πρόεδρος: Πείτε μας αναλυτικά τι λέγανε και τι κάνανε;
Μάρτυρας: «Φύγε κ@λ@γερε». Του λέγανε για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του. Τότε πήρε το κοντάρι ο ένας πήγε στο πίσω μέρος και χτύπησε τον άνθρωπο στο κρις κραφτ στο κεφάλι, στο πάνω μέρος.
Πρόεδρος: Πως είναι το κοντάρι;
Μάρτυρας: Είναι ένα ξύλο, το έχουμε για να σπρώχνουμε να ανοίξουμε την πλώρη μας να φύγουμε. Τον χτύπησαν με το μακρύ κοντάρι.
Πρόεδρος: Πόσα χτυπήματα είδατε;
Μάρτυρας: Τρεις, τέσσερις φορές ανεβοκατέβηκε το κοντάρι. Τώρα πού τον βρήκε ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ήταν στο πάνω μέρος του σώματος του.
Πρόεδρος: Έπεσε;
Μάρτυρας: Δεν έπεσε αμέσως. Μετά έγειρε και έπεσε στη θάλασσα. Αυτοί μετά κάνανε στροφή και σκέφτηκα πως πάνε να τον σηκώσουν αλλά βάλανε μπροστά, γκάζωσαν και έφυγαν. Αυτοί έκαναν δυο στροφές και μετά τον είδα να πέφτει.
Πρόεδρος: Είδατε κάτι άλλο μετά;
Μάρτυρας: Βάλανε μπρος και φύγανε. Το κρις κραφτ δούλευε.
Προεδρός: Τι κάνατε εσείς μετά;
Μάρτυρας: Έφυγα κι εγώ.
Πρόεδρος: Γιατί;
Μάρτυρας: Να κάνω τι; Ήταν κι άλλοι εκεί.
Πρόεδρος: Το θύμα το ξέρατε;
Μάρτυρας: Όχι.
Πρόεδρος: Γνωρίζετε αν τέτοιες συμπεριφορές είναι συχνές στη περιοχή;
Μάρτυρας: Κύριε πρόεδρε παντού είναι αυτά.
Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζατε;
Μάρτυρας: Ναι.
Πρόεδρος: Είχαν τέτοια συμπεριφορά;
Μάρτυρας: Αν ήταν άλλοι δίπλα τους τσακωνόντουσαν.
Πρόεδρος: Τι έγινε μετά;
Μάρτυρας: Είχε μαθευτεί αλλά δεν ξέρανε ποιος το είχε κάνει.
Πρόεδρος: Μόνο εσείς το ξέρατε;
Μάρτυρας: Ναι όταν το είπα μου είπαν "μη μιλήσεις θα μπλέξεις". Δεν μίλαγα γιατί διέδιδαν τότε ότι τον έφαγε η οικογένεια για να πάρουν αποζημίωση.
Εν συνεχεία, ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνάντησή του με τον κουνιάδο του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος όπως είπε, τον πλησίασε και τον ρώτησε τι είδε εκείνη την ημέρα. «Δεν ήθελα να του πω ευθέως και για να μην μπω στην υπόθεση του είπα στο περίπου, δεν τον ήξερα, δεν είχα εμπιστοσύνη. Του είπα μόνο "τον χτυπήσανε τον άνθρωπο, τον φάγανε», είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.
Πρόεδρος: Δεν σας ρώτησε που το ξέρετε;
Μάρτυρας: Δεν ήξερα ποιος είναι τότε, του είπα απλά ότι ξέρω.
Πρόεδρος: Πάμε στη συνέχεια. Πότε καταθέσατε για πρώτη φορά και πότε το δημοσιοποιήσατε;
Μάρτυρας: Με πήραν δημοσιογράφοι από κανάλι λίγες ημέρες μετά και μου λένε θα σου αλλοιώσουμε τη φωνή, μου λέγανε να τους βοηθήσω, να τους πω τι έγινε. Αυτοί το παίξανε το βράδυ στη τηλεόραση.
Πρόεδρος: Πως καταλήγετε, αφού δεν έχετε μιλήσει σε κανέναν, να εμφανίζεστε στη τηλεόραση;
Μάρτυρας: Εκείνη τη στιγμή τους είπα ορισμένα πράγματα ήθελα να βγουν από μέσα μου.
Ο μάρτυρας ρωτήθηκε στη συνεχεία από την έδρα γιατί δεν πήγε στις αρμόδιες αρχές εξαρχής να καταθέσει και απαντώντας τόνισε ότι δεν είχε εμπιστοσύνη, διότι στο παρελθόν είχε βρει στη θάλασσα μια περικεφαλαία Μηκυναϊκής και όταν πήγε στο Λιμεναρχείο και την παρέδωσε η κατάληξη ήταν να δεχθεί προειδοποίηση για να μην ασχοληθεί περαιτέρω γιατί θα καταστραφεί.
Ακόμη, ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε άλλες απειλές που δέχθηκε από στελέχη του Λιμεναρχείου όταν μίλησε στην τηλεόραση.
«Μετά με πήραν τηλέφωνο να πάω να καταθέσω στη ΓΑΔΑ και τους είπα ότι είδα. Δεν υπήρχε τίποτα να πω εγώ στο Λιμεναρχείο«, είπε και συμπλήρωσε πως μετά την κατάθεσή του συνέχισε να έχει προβλήματα. Όπως μεταξύ άλλων σημείωσε πρόσωπο τον πλησίασε και του έδειξε ένα χαρτί με ένα ποσό λέγοντάς του: «Αυτά είναι δικά σου, αρκεί να πεις ότι το έκανε η οικογένεια».
Πρόεδρος Τι του απαντήσατε;
Μάρτυρας: Του είπα ότι δεν γίνεται.
Νωρίτερα, η υποστήριξη της κατηγορίας αναφέρθηκε στην σημερινή απουσία των δυο κατηγορουμένων από το ακροατήριο. Όπως τόνισε ο εκ των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας Κων. Παπαδάκης οι δύο κατηγορούμενοι απουσιάζουν από το εδώλιο όχι λόγω της κακοκαιρίας όπως είπαν οι συνήγοροι τους αλλά για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τις αποκαλύψεις του αυτόπτη μάρτυρα. Μάλιστα ο κ. Παπαδάκης ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους για κατ' αντιπαράσταση εξέτασή τους με το μάρτυρα.
