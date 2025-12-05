Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά Ανακύκλωση

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά

Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας, σε σορό με ανακυκλώσιμα υλικά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά
Φωτιά σε χώρο εναπόθεσης και διαχείρισης αποβλήτων εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας, σε σορό με ανακυκλώσιμα υλικά γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν πέντε οχήματα με 12 στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα Διαβατά

