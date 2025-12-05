Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά
Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας, σε σορό με ανακυκλώσιμα υλικά
Φωτιά σε χώρο εναπόθεσης και διαχείρισης αποβλήτων εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας, σε σορό με ανακυκλώσιμα υλικά γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν πέντε οχήματα με 12 στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
