Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,1 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη (4/12) που μοίραζε 3,1 εκατ. στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 4, 9, 14, 29, 42 και τζόκερ το 12.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.
