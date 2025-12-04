Από τον Αλέξη Κούγια μέχρι τον Γιόνας Βαλαντσιούνας: Τα πρόσωπα που έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες στην Google το 2025
Από τον Αλέξη Κούγια μέχρι τον Γιόνας Βαλαντσιούνας: Τα πρόσωπα που έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες στην Google το 2025

Από καλλιτέχνες έως αθλητές και δημόσια πρόσωπα που απασχόλησαν την επικαιρότητα - Δείτε αναλυτικά τις λίστες

Από τον Αλέξη Κούγια μέχρι τον Γιόνας Βαλαντσιούνας: Τα πρόσωπα που έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες στην Google το 2025
Το Year in Search 2025 της Google αποκαλύπτει ποια πρόσωπα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελλήνων χρηστών τη χρονιά που πέρασε,  καθώς και τις εκλιπούσες διασημότητες που απασχόλησαν έντονα το ελληνικό κοινό, είτε λόγω του έργου τους είτε εξαιτίας της είδησης του θανάτου τους.

Από καλλιτέχνες έως αθλητές και δημόσια πρόσωπα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, οι λίστες αναζητήσεων σκιαγραφούν ένα ψηφιακό πορτρέτο των θεμάτων που κέρδισαν την προσοχή του κοινού.

Πρόσωπα από τη μουσική έως τον αθλητισμό

Στην κατηγορία Πρόσωπα, κυρίαρχη θέση στις αναζητήσεις κατέλαβαν δημοφιλείς δημιουργοί και καλλιτέχνες. Η Κλαυδία, με τη συνεχή παρουσία της στη μουσική και στα social media, βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων, ενώ ακολούθησαν η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, που παρέμεινε σταθερά ένα από τα πιο αναζητήσιμα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο ράπερ Λεξ, ο Ivan Greko, αλλά και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο Λιθουανός NBAer που φαίνεται να τράβηξε το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού μέσα από την έντονη παρουσία του στο ευρωπαϊκό και διεθνές μπάσκετ.

Η πλήρης λίστα των δημοφιλέστερων αναζητήσεων:

Κλαυδία

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Γιώργος Μαζωνάκης

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Στέλιος Καζαντζίδης

Λεξ

Ivan Greko

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Χρήστος Μουζακίτης

Εκλιπούσες Διασημότητες


Η κατηγορία Εκλιπούσες Διασημότητες αποτυπώνει πρόσωπα που μέσα στο 2025 απασχόλησαν έντονα το ελληνικό κοινό, είτε λόγω του έργου τους είτε εξαιτίας της είδησης του θανάτου τους.

Στην κορυφή των αναζητήσεων βρίσκεται ο Αλέξης Κούγιας, ενώ ακολουθούν ο Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής Charlie Kirk, αλλά και δύο ονόματα που προκάλεσαν μεγάλη συγκίνηση στους φίλους της διεθνούς μουσικής και του κινηματογράφου: ο θρυλικός Ozzy Osbourne και ο σκηνοθέτης David Lynch.

Στην Ελλάδα, υψηλές αναζητήσεις συγκέντρωσαν η Καίτη Γκρέυ, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και ο Μίμης Δομάζος, ιστορική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη λίστα βρίσκονται επίσης η Καίτη Κωνσταντίνου, ο Βασίλης Καλογήρου, ο Γεράσιμος Μιχέλης και ο ποδοσφαιριστής Diogo Jota.

Οι εκλιπούσες προσωπικότητες που αναζητήθηκαν περισσότερο:

Αλέξης Κούγιας

Charlie Kirk

Ozzy Osbourne

Diogo Jota

Καίτη Γκρέυ

Καίτη Κωνσταντίνου

Βασίλης Καλογήρου

Μίμης Δομάζος

Γεράσιμος Μιχέλης

David Lynch

