Στη φυλακή ο οδηγός που έκρυβε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία
Καταδίκη 30 μηνών, με τρίμηνη έκτιση, για τον άνδρα που συνελήφθη στα σύνορα με σκευάσματα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, επειδή προσπάθησε να εισάγει από την Τουρκία απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 30 μηνών, με τρίμηνη μερική έκτιση της ποινής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος πίσω από τη μεταφορά. Τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν διαθέτουν έγκριση εισαγωγής και κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν ύποπτο όχημα που έφτασε από την Τουρκία και το σταμάτησαν για έλεγχο στο Τελωνείο Κήπων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC, κρυμμένα κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές.
Με τη συνδρομή κτηνιατρικών ελεγκτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για λυοφιλοποιημένο ζωντανό εμβόλιο ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης τουρκικής προέλευσης, που χρησιμοποιείται για την προστασία από την ευλογιά αιγοπροβάτων.
Η εισαγωγή τέτοιων σκευασμάτων απαγορεύεται απολύτως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η κυκλοφορία τους θεωρείται υψηλού κινδύνου για τη διασπορά της νόσου. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην άμεση κατάσχεση των εμβολίων και του οχήματος, ενώ συνέλαβαν τον επιβάτη που φέρεται να είχε την ευθύνη μεταφοράς. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες κατά τον νόμο ενέργειες, διαδικασία που οδήγησε στην καταδίκη και τον εγκλεισμό του.
