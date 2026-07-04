Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου μετά από περισυλλογή αλλοδαπών από τουρκική ακταιωρό
Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου μετά από περισυλλογή αλλοδαπών από τουρκική ακταιωρό
Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, της επιχείρησης είχε προηγηθεί η περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακταιωρό, έπειτα από συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές.
Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει από ξηράς ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι άνεμοι βορειοβορειοδυτικοί έντασης 4 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, της επιχείρησης είχε προηγηθεί η περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακταιωρό, έπειτα από συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές.
Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει από ξηράς ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι άνεμοι βορειοβορειοδυτικοί έντασης 4 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα