Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ που βρισκόταν σε παραλία στην Αμφιλοχία, διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο
ΕΛΛΑΔΑ
Αμφιλοχία Παραλία

Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ που βρισκόταν σε παραλία στην Αμφιλοχία, διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Αγρινίου και εν συνεχεία στο Καραμανδάνειο

Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ που βρισκόταν σε παραλία στην Αμφιλοχία, διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο
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Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αμφιλοχίας για τον τραυματισμό ενός 7χρονου λουόμενου στην ανατολική πλαζ Αμφιλοχίας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το tempo24, ο 7χρονος τραυματίστηκε στα πόδια καθώς έπαιζε στη ράμπα ΑΜΕΑ, η όποια ήταν τοποθετημένη στην πλαζ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Αγρινίου και εν συνεχεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας Κατερίνης, του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.
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