Χατζίδου σε Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star: Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να μην γεράσουμε στην εκπομπή αλλά θα γεράσουμε μαζί
Χατζίδου σε Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star: Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να μην γεράσουμε στην εκπομπή αλλά θα γεράσουμε μαζί
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε οριστικά μετά από 4 χρόνια και οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τους τηλεθεατές την Παρασκευή 3 Ιουλίου
Οριστικά έπεσε η αυλαία στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 3 Ιουλίου και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές με ένα φιλί στο στόμα, δηλώνοντας πως παρόλο που τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα περίμεναν, οι δυο τους θα γεράσουν μαζί ό,τι και να συμβεί.
Ο Ετεοκλής Παύλου πήρε αρχικά τον λόγο και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τον τρόπο που λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια ως παρουσιάστρια: «Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
«Κάνε με γυναίκα σου τώρα», του απάντησε η Ελένη Χατζίδου και αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια έπειτα συνέχισε: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο…».
Όπως ανέφερε, θα ήθελε ο κόσμος να μπορεί να βρίσκει συντροφιά μέσα από την τηλεόραση και συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε».
Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε με τη σειρά της τον σύζυγό της και έκλεισε με μία φράση γεμάτη νόημα: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά... δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε», είπε.
Ο Ετεοκλής Παύλου πήρε αρχικά τον λόγο και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τον τρόπο που λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια ως παρουσιάστρια: «Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
«Κάνε με γυναίκα σου τώρα», του απάντησε η Ελένη Χατζίδου και αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια έπειτα συνέχισε: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο…».
Όπως ανέφερε, θα ήθελε ο κόσμος να μπορεί να βρίσκει συντροφιά μέσα από την τηλεόραση και συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε».
Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε με τη σειρά της τον σύζυγό της και έκλεισε με μία φράση γεμάτη νόημα: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά... δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε», είπε.
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