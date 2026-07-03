Χατζίδου σε Παύλου στο φινάλε του Breakfast@Star: Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να μην γεράσουμε στην εκπομπή αλλά θα γεράσουμε μαζί

Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου ευχαρίστησε με τη σειρά της τον σύζυγό της και έκλεισε με μία φράση γεμάτη νόημα: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά... δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε», είπε.

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