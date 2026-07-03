Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Είχε βγει 112 για ετοιμότητα, βίντεο και φωτογραφίες

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (DRONE) Πελοποννήσου, 21 οχήματα, 4 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες…