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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Είχε βγει 112 για ετοιμότητα, βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Είχε βγει 112 για ετοιμότητα, βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Στις 17:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Λίγο μετά τις 17:00 επιχειρούσαν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος οχτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ. Στο σημείο είχε σπεύσει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (Drone) για να δίνει συνεχή εικόνα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας στα κέντρα επιχειρήσεων. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Όπως φαίνεται από βίντεο που τράβηξαν πολίτες από το σημείο της φωτιάς πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Λίγο μετά τις 17:00 επιχειρούσαν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος οχτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ. Στο σημείο είχε σπεύσει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (Drone) για να δίνει συνεχή εικόνα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας στα κέντρα επιχειρήσεων. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Όπως φαίνεται από βίντεο που τράβηξαν πολίτες από το σημείο της φωτιάς πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (DRONE) Πελοποννήσου, 21 οχήματα, 4 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook), korinthostv.gr
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