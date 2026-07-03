Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα