Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνδυνος Πυρκαγιάς Φωτιά Θεσσαλονίκη Κιλκίς

Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα

Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Σάββατο, 4 Ιουλίου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής στις εξής περιοχές:

-στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων– Ασβεστοχωρίου- Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης– Πανοράματος– Χορτιάτη.

-στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).

-στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).

-στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύσει και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις εξής περιοχές

Κλείσιμο
-Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.

-Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.

-Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.

-Ευρύτερη περιοχή του δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.

-Δημοτικό αλσύλλιο Αξιούπολης.

-Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην κοινότητα Σκρα του Δήμου Παιονίας.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης