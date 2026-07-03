Χειροπέδες σε 7 γυναίκες μετά από ελέγχους σε σφραγισμένους οίκους ανοχής σε Αθήνα και Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
Οίκοι ανοχής Αθήνα Συλλήψεις

Χειροπέδες σε 7 γυναίκες μετά από ελέγχους σε σφραγισμένους οίκους ανοχής σε Αθήνα και Καλλιθέα

Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΜΚΟ «Our Rescue» για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

Χειροπέδες σε 7 γυναίκες μετά από ελέγχους σε σφραγισμένους οίκους ανοχής σε Αθήνα και Καλλιθέα
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Στη σύλληψη επτά γυναικών προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης σε οίκους ανοχής στην Αθήνα και την Καλλιθέα, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομα, έχοντας παραβιάσει τη σχετική σφράγιση των δημοτικών Αρχών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών. Κύριος στόχος των αρχών ήταν ο εντοπισμός και η προστασία πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Η συνδρομή της ΜΚΟ και τα ευρήματα

Στο πλευρό των αστυνομικών βρέθηκαν και στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Our Rescue», η οποία εξειδικεύεται στην αρωγή και την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα εξειδικευμένη βοήθεια σε περίπτωση που εντοπίζονταν γυναίκες σε καθεστώς εκμετάλλευσης.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι:

* 3 οίκοι ανοχής λειτουργούσαν κανονικά, παρόλο που είχαν σφραγιστεί στο παρελθόν με αποφάσεις των αρμόδιων Δήμων.
* Συνελήφθησαν συνολικά 7 γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
* Στους χώρους των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.535 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα κληθούν να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκ νέου σφράγιση των συγκεκριμένων οίκων ανοχής.
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