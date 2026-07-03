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Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, καίει σε ξερά χόρτα
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, καίει σε ξερά χόρτα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίει στην περιοχή του Μώλου σε ξερά χόρτα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Φθιώτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίει στην περιοχή του Μώλου σε ξερά χόρτα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίει στην περιοχή του Μώλου σε ξερά χόρτα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
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