Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, καίει σε ξερά χόρτα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδα Φωτιά Πυροσβεστική

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, καίει σε ξερά χόρτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίει στην περιοχή του Μώλου σε ξερά χόρτα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, καίει σε ξερά χόρτα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίει στην περιοχή του Μώλου σε ξερά χόρτα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης