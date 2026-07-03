Σε δύο δασικές πυρκαγιές από την πρώτη κιόλας ημέρα επιχείρησαν οι Έλληνες πυροσβέστες στη Γαλλία
Σε δύο δασικές πυρκαγιές από την πρώτη κιόλας ημέρα επιχείρησαν οι Έλληνες πυροσβέστες στη Γαλλία
Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης συμμετείχε σε δύο επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης συμμετείχε από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής της στη Νότια Γαλλία σε δύο επιχειρήσεις κατάσβεσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και τη στενή συνεργασία με τις γαλλικές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η πρώτη επιχειρησιακή της ελληνικής αποστολής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου, όταν το Ελληνικό Μηχανοκίνητο Τμήμα συμμετείχε στην κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Villeneuve-lès-Maguelone του νομού Hérault. Οι Έλληνες πυροσβέστες επιχείρησαν μαζί με περίπου 150 Γάλλους πυροσβέστες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της φωτιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση αλόγων και προστατεύθηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις.
Η ελληνική αποστολή κινητοποιήθηκε εκ νέου την Πέμπτη 2 Ιουλίου, αυτή τη φορά για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην πόλη Béziers. Χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσής της.
Η άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση της ελληνικής αποστολής από τις γαλλικές αρχές και η συμμετοχή της σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις κατάσβεσης αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά την αντιπυρική περίοδο.
Το Ελληνικό Μηχανοκίνητο Τμήμα Δασοπυρόσβεσης στελεχώνεται από 21 πυροσβέστες της 2ης και 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και θα παραμείνει στη Νότια Γαλλία έως τις 15 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Η πρώτη επιχειρησιακή της ελληνικής αποστολής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου, όταν το Ελληνικό Μηχανοκίνητο Τμήμα συμμετείχε στην κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Villeneuve-lès-Maguelone του νομού Hérault. Οι Έλληνες πυροσβέστες επιχείρησαν μαζί με περίπου 150 Γάλλους πυροσβέστες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της φωτιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση αλόγων και προστατεύθηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις.
Η ελληνική αποστολή κινητοποιήθηκε εκ νέου την Πέμπτη 2 Ιουλίου, αυτή τη φορά για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην πόλη Béziers. Χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσής της.
Η άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση της ελληνικής αποστολής από τις γαλλικές αρχές και η συμμετοχή της σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις κατάσβεσης αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά την αντιπυρική περίοδο.
Το Ελληνικό Μηχανοκίνητο Τμήμα Δασοπυρόσβεσης στελεχώνεται από 21 πυροσβέστες της 2ης και 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και θα παραμείνει στη Νότια Γαλλία έως τις 15 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Δείτε φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις
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