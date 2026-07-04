Τραγωδία στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών: Νεκρός 52χρονος οδηγός νταλίκας μετά από ανατροπή, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών Νταλίκα Τροχαίο δυστύχημα Ανατροπή νταλίκας

Τραγωδία στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών: Νεκρός 52χρονος οδηγός νταλίκας μετά από ανατροπή, δείτε βίντεο

Το φορτηγό προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε σε χωράφι – Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα

Τραγωδία στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών: Νεκρός 52χρονος οδηγός νταλίκας μετά από ανατροπή, δείτε βίντεο
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Ο 52χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 93ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της νταλίκας, η οποία προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις κατέστρεψε και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Το βαρύ όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα.

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών - Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη


Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 52χρονο, ο οποίος όμως δεν είχε τις αισθήσεις του.

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Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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