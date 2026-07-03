Αγνοείται 70χρονη με άνοια στη Βιάννο, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της
ΕΛΛΑΔΑ
Βιάννος Εξαφάνιση Ηλικιωμένη

Αγνοείται 70χρονη με άνοια στη Βιάννο, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, 15 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ

Αγνοείται 70χρονη με άνοια στη Βιάννο, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή της Σύμης στη Βιάννο, καθώς αγνοούνται τα ίχνη μιας 70χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ηλικιωμένη φέρεται να πάσχει από άνοια.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Βιάννο για τον εντοπισμό. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, 15 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ.

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για τον εντοπισμό της γυναίκας.

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