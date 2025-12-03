Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Κύπρος: Γιος βρήκε πιστόλι και εκρηκτικά μέσα στη βαλίτσα του πατέρα του
Μετά από έλεγχο της Αστυνομίας μέσα στη βαλίτσα του πατέρα βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, εκρηκτική ύλη, πυροκροτητής και 84 σφαίρες
Αναστάτωση προκάλεσε σε περιοχή της Λάρνακας ο εντοπισμός πιστολιού, χειροβομβίδων, εκρηκτικής ύλης και σφαιρών σε ταξιδιωτική βαλίτσα, την οποία είχε αφήσει 75χρονος Ελληνοκύπριος που απεβίωσε πρόσφατα. Τα παραπάνω όπλα εντόπισε ο γιος του, την ώρα που μάζευε και τακτοποιούσε τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του 75χρονου άνοιξε μία ταξιδιωτική βαλίτσα, που βρισκόταν σε χώρο της κατοικίας, και αρχικά εντόπισε ένα πιστόλι, το οποίο παρέδωσε αμέσως στην Αστυνομία.
Ακολούθησε έλεγχος από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν μέσα στη βαλίτσα δύο χειροβομβίδες, εκρηκτική ύλη, πυροκροτητή και 84 σφαίρες, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 75χρονος Ελληνοκύπριος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες ή άλλες υποθέσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αινιγματική την προέλευση και τον σκοπό φύλαξης του συγκεκριμένου οπλισμού.
Τα ανευρεθέντα στάλθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια ή συνδέονται με παλαιότερες υποθέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, κατά καιρούς εντοπίζεται «ξεχασμένος» οπλισμός σε αποθήκες και σπίτια ηλικιωμένων, συνήθως όταν οι οικογένειες προχωρούν σε εκκαθάριση χώρων μετά τον θάνατό τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιονδήποτε χειρισμό και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια να περιορίζεται στο ελάχιστο.
