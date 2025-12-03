Θλίψη στην Κορινθία: Έφυγε από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
Θλίψη στην Κορινθία: Έφυγε από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας

Ο 28χρονος υπηρετούσε στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου

Θλίψη στην Κορινθία: Έφυγε από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ένας 28χρονος συνοριακός φύλακας στην Κορινθία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο 28χρονος πέθανε ξαφνικά στις 7:30 το πρωί.

Ο άτυχος συνοριοφύλακας είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.

Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, καθώς και όσους τον γνώριζαν, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται

