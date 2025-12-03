Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Θλίψη στην Κορινθία: Έφυγε από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
Ο 28χρονος υπηρετούσε στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ένας 28χρονος συνοριακός φύλακας στην Κορινθία.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο 28χρονος πέθανε ξαφνικά στις 7:30 το πρωί.
Ο άτυχος συνοριοφύλακας είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.
Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, καθώς και όσους τον γνώριζαν, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται
