Αναρχικοί έσπασαν ATM και τζάμια σε καταστήματα στο Κουκάκι

Ομάδα 40-50 αντιεξουσιαστών έπειτα από πορεία επιτέθηκε σε καταστήματα και πέταξε τρικάκια

Επίθεση σε καταστήματα και ATM σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης στο Κουκάκι.

Ειδικότερα μία ομάδα 40-50 αναρχικών, έπειτα από πορεία που κατευθυνόταν προς διάφορες καταλήψεις στο Κουκάκι, επιτέθηκε σε καταστήματα στην οδό Βεΐκου.

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες τριών καταστημάτων, ενώ έσπασαν και ένα ATM στην περιοχή.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

