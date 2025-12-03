Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Αναρχικοί έσπασαν ATM και τζάμια σε καταστήματα στο Κουκάκι
Ομάδα 40-50 αντιεξουσιαστών έπειτα από πορεία επιτέθηκε σε καταστήματα και πέταξε τρικάκια
Επίθεση σε καταστήματα και ATM σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης στο Κουκάκι.
Ειδικότερα μία ομάδα 40-50 αναρχικών, έπειτα από πορεία που κατευθυνόταν προς διάφορες καταλήψεις στο Κουκάκι, επιτέθηκε σε καταστήματα στην οδό Βεΐκου.
Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες τριών καταστημάτων, ενώ έσπασαν και ένα ATM στην περιοχή.
Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.
