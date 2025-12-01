Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Μοσχάτο: Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μοσχάτου-Ταύρου, η γέφυρα είναι αγνώστου ηλικίας
Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, και συγκεκριμένα στην οδό Σαλαμίνος, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους πολίτες.
Στο σημείο, μετά την κατάρρευση, εμφανίστηκε μια τεράστια τρύπα.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, η περιφέρεια απάντησε πως δεν γνώριζε πού συνέβη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μοσχάτου-Ταύρου, Θανάση Τερέκα, «η γέφυρα είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς πρόκειται για το πιο παλιό ποτάμι της Αθήνας και μάλιστα δεν έχει συντηρηθεί ποτέ».
Δείτε φωτογραφίες:
