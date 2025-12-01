Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 33 και 21 ετών - Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα»
Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή στην επίθεση, με αναγραφή συνθημάτων και ρίψη φέιγ - βολάν, στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, πριν από δέκα μέρες (21/11).
Εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ - βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
