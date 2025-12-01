Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Ρουβίκωνας Θεσσαλονίκη Στράτος Σιμόπουλος

Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 33 και 21 ετών - Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα»

Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή στην επίθεση, με αναγραφή συνθημάτων και ρίψη φέιγ - βολάν, στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, πριν από δέκα μέρες (21/11).

Εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη


Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ - βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές

Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο

37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης