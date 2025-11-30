Δήμος Μυτιλήνης: Νέες ψηφιακές πλατφόρμες για τα αδέσποτα, τον εθελοντισμό και τη δημόσια διαβούλευση

Δύο νέες ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης υποστήριξης, εθελοντικής δράσης αλλά και δημόσιας διαβούλευσης έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Μυτιλήνης.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία του Δήμου Μυτιλήνης αφορούν στην προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και στην ανοιχτή συμμετοχή ώστε να ενθαρρύνεται ο διάλογος και η συνδιαμόρφωση πολιτικών με τη συμβολή των πολιτών, των συλλογικών φορέων και της ομογένειας.

Οι νέες πλατφόρμες που υλοποιήθηκαν από την ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, έρχονται ως επέκταση της επιτυχημένης λειτουργίας της mobile πλατφόρμας City On και του Ψηφιακού Βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ο Δήμος Μυτιλήνης επεκτείνει διαρκώς τις ψηφιακές υπηρεσίες του.

Πρόσφατα, ο Δήμος δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας του City On για το 2025, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ευρεία υιοθέτηση από τους δημότες και τον ουσιαστικό αντίκτυπο στη διαφάνεια, στην άμεση επικοινωνία και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η πλατφόρμα για τα αδέσποτα ζώα και τον εθελοντισμό City On Stray εισάγει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενημέρωσης, υποστήριξης και εθελοντικής δράσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη φιλοζωική κουλτούρα του Δήμου, με τις εξής λειτουργίες.

Ανάρτηση αγγελιών αδέσποτων ζώων για υιοθεσία

Ενημέρωση για νομικά ζητήματα και υπηρεσίες υποστήριξης

Δυνατότητα συγκέντρωσης υλικών και άυλων αγαθών

Ενίσχυση του δικτύου εθελοντών του Δήμου

Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τις ενέργειες περισυλλογής & φροντίδας

Συμμετοχή των πολιτών και διαβούλευση



Η νέα πλατφόρμα ανοικτής συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης, σχεδιασμένη να ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών με τη συμβολή των πολιτών, των συλλογικών φορέων και της ομογένειας. υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

Υποβολή ιδεών και προτάσεων από πολίτες

Συμμετοχή της ομογένειας και του απόδημου ελληνισμού

Συλλογή προτάσεων από φορείς και οργανισμούς

Συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων και δημοτικών πολιτικών

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Η Μυτιλήνη αποτελεί πλέον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ψηφιακή διακυβέρνηση μπορεί να αποδώσει άμεσα, να αγκαλιαστεί από τους πολίτες και να μεταμορφώσει κρίσιμους τομείς της δημοτικής ζωής, σημειώνει η εταιρεία Crowdpolicy που υλοποίησε το έργο.

Όπως επισημαίνεται, η πλατφόρμα City On & Crowdapps cloud που αποτελεί τη βάση για τις ψηφιακές υπηρεσίες, παρέχει στους πολίτες ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον διακυβέρνησης, διαβούλευσης, ενημέρωσης και συμμετοχής, το οποίο αξιοποιεί και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πλατφόρμα λειτουργεί συνολικά σε 110 δήμους σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πόλεις και περιφέρειες του εξωτερικού, όπως η Πάρμα, το Μπουργκάς, το Σεράγεβο, η Περιφέρεια Μάρκε, η Τοσκάνη και η Βαρκελώνη, μέσα από συνεργασίες και έργα που έχει ξεκινήσει η Crowdpolicy το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η πλατφόρμα βασίζεται σε ευέλικτη τεχνολογία που παράγεται στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει στους δήμους να προσαρμόζουν τη λειτουργία της και τους τομείς κάλυψης στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακής μετάβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε Δήμου.



