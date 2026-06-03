Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Βίντεο: Πετούσαν λύματα στη θάλασσα στο Αγκίστρι, δύο συλλήψεις
Βίντεο: Πετούσαν λύματα στη θάλασσα στο Αγκίστρι, δύο συλλήψεις
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών
Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Αγκίστρι, κατηγορούμενα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έπειτα από περιστατικό απόρριψης λυμάτων σε αυλάκι που οδηγεί στη θάλασσα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 61χρονο ημεδαπό και έναν 45χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 2ας Ιουνίου σε εργοτάξιο του νησιού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι, το οποίο καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 61χρονο ημεδαπό και έναν 45χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 2ας Ιουνίου σε εργοτάξιο του νησιού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι, το οποίο καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών.
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