Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση
Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση
Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο
Η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν πριν από λίγο στη Ρόδο, καθώς στο χωριό Κρητηνία, όχημα στο οποίο επέβαινε 77χρονος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα σε αυτό.
Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του.
Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του.
Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
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