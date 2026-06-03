Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική ΕΚΑΒ Ρόδος Νεκρός

Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση

Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο

Νεκρός 77χρονος οδηγός στη Ρόδο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από πρόσκρουση
Η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν πριν από λίγο στη Ρόδο, καθώς στο χωριό Κρητηνία, όχημα στο οποίο επέβαινε 77χρονος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα σε αυτό.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

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