Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,

Μεγάλο αφιέρωμα στον εθνικό μας αγώνα με όλες τις πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για να τον ζήσετε από κοντά

Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας μέχρι σήμερα σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πιο ώριμη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση

Η επόμενη μέρα των ηλεκτρικών μοντέλων της MG ξεκινά με ένα SUV που πλαισιώνει την ευχρηστία και την πρακτικότητα με ένα ενισχυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα

Το Vitara περνά στην ηλεκτρική εποχή μεταφέροντας τον αυθεντικό off-road χαρακτήρα της Suzuki σε ένα σύγχρονο τετρακίνητο SUV μηδενικών εκπομπών ρύπων

H Aston Martin ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο και μπαίνει στο παιχνίδι των κεντρομήχανων hypercars επιχειρώντας να ξαναγράψει τους κανόνες της κατηγορίας

Η 3η γενιά του Compass ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στις επιταγές των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και την παράδοση της Jeep

To supermini της Nissan επιστρέφει με νέα ηλεκτρική ταυτότητα, πιο παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά με τον γνώριμο χρηστικό και φιλικό χαρακτήρα που πάντα συνόδευε το όνομά του.

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

Αυθεντικό, αφιλτράριστο αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Μοτίβο του Δολοφόνου» είναι το πρώτο στη συγκεκριμένη κατηγορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός σίριαλ κίλερ. Μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας, μάλιστα, αφορά στον αγώνα της ομάδας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής, υπό την καθοδήγηση της δαιμόνιας -αλλά και εξίσου μεθοδικής- αστυνόμου Τρύπη.

Η οποία, όπως περιγράφει αριστοτεχνικά ο Γρηγόρης Αζαριάδης, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του αδίστακτου, κατά συρροήν δολοφόνου, υιοθέτηση τη χρήση της θεωρίας του profiling, όπως το αμερικανικό FBI. Εν είδει μικρής γεύσης από το χαρακτηριστικό ύφος γραφής του Αζαριάδη, στο έξοχο μυθιστόρημά του «Το Μοτίβο του Δολοφόνου» ο αναγνώστης διαβάζει παραγράφους όπως η ακόλουθη: «Το τηλεφώνημα του τοπικού αστυνομικού τμήματος έμοιαζε με πιστολιά αφέτη σε δρόμο ταχύτητας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα τα πάντα μπήκαν σε τροχιά. Ειδοποίηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την αποστολή συνεργείων, τουτέστιν ανθρώπων του Τμήματος Εξερευνήσεων της παλιάς Σήμανσης, του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών και του απαραίτητου φωτογράφου. Παράλληλα, ενημέρωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για την ανάθεση σε ιατροδικαστή.

Όταν χτύπησε το κινητό της αστυνόμου Τρύπη ήταν 01:48. Πετάχτηκε απ' το κρεβάτι αλαφιασμένη. - 'Ναι... - Αστυνόμε, Μπρίνης. Μας ειδοποίησαν από το τμήμα Χαλανδρίου. Πριν από κάνα τέταρτο βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας. Στην οδό Θρασυβούλου, πίσω από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. -Ξεκίνα. –

Είμαι ήδη στην πιλοτή και περιμένω».

Ακριβώς όπως το γράφει ο Γρηγόρης Αζαριάδης, από την αναφορά του πρώτου φόνου, στην αρχή του βιβλίου, και ως την τελευταία σελίδα, ο ρυθμός της αφήγησης είναι καταιγιστικός. Σε ένα μυθιστόρημα που γαντζώνεται στη μνήμη του αναγνώστη, ακόμη και αφού το έχει διαβάσει ολόκληρο.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην Αθήνα

Οι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια

«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»

Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβος

Το κορίτσι με τα χρυσά πόδια

Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχής

Η Αλίκη και η άλλη

Πασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωή

Ακόμα:

«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»

«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»

Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλα

Τσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζ

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί

και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Η σκοτεινή μορφή ενός πλάσματος που έχει αναθέσει στον εαυτό του το ρόλο του τιμωρού και εκδικητή, στοιχειώνει τους δρόμους της Αθήνας. Εκείνος ψάχνει το επόμενο θύμα του, βέβαιος ότι η αστυνομία δεν θα τον εντοπίσει ποτέ. Για κάθε ύβρη, όμως, υπάρχει πάντα μια νέμεση.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην ΑθήναΟι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβοςΤο κορίτσι με τα χρυσά πόδιαΤο μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχήςΗ Αλίκη και η άλληΠασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωήΑκόμα:«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλαΤσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.