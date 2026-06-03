Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
NISSAN MICRA
To supermini της Nissan επιστρέφει με νέα ηλεκτρική ταυτότητα, πιο παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά με τον γνώριμο χρηστικό και φιλικό χαρακτήρα που πάντα συνόδευε το όνομά του.
• JEEP COMPASS
Η 3η γενιά του Compass ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στις επιταγές των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και την παράδοση της Jeep
• ASTON MARTIN VALHALLA
H Aston Martin ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο και μπαίνει στο παιχνίδι των κεντρομήχανων hypercars επιχειρώντας να ξαναγράψει τους κανόνες της κατηγορίας
• SUZUKI eVITARA
Το Vitara περνά στην ηλεκτρική εποχή μεταφέροντας τον αυθεντικό off-road χαρακτήρα της Suzuki σε ένα σύγχρονο τετρακίνητο SUV μηδενικών εκπομπών ρύπων
• MGS5 EV
Η επόμενη μέρα των ηλεκτρικών μοντέλων της MG ξεκινά με ένα SUV που πλαισιώνει την ευχρηστία και την πρακτικότητα με ένα ενισχυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα
• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας μέχρι σήμερα σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πιο ώριμη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση
• ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026
Μεγάλο αφιέρωμα στον εθνικό μας αγώνα με όλες τις πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για να τον ζήσετε από κοντά
Ακόμα οδηγούμε:
KIA EV2
TOYOTA AYGO X HYBRID
AUDI Q3 1.5 TFSI vs MERCEDES-BENZ GLA 200
1. Την εφημερίδα
2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
NISSAN MICRA
To supermini της Nissan επιστρέφει με νέα ηλεκτρική ταυτότητα, πιο παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά με τον γνώριμο χρηστικό και φιλικό χαρακτήρα που πάντα συνόδευε το όνομά του.
• JEEP COMPASS
Η 3η γενιά του Compass ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στις επιταγές των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και την παράδοση της Jeep
• ASTON MARTIN VALHALLA
H Aston Martin ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο και μπαίνει στο παιχνίδι των κεντρομήχανων hypercars επιχειρώντας να ξαναγράψει τους κανόνες της κατηγορίας
• SUZUKI eVITARA
Το Vitara περνά στην ηλεκτρική εποχή μεταφέροντας τον αυθεντικό off-road χαρακτήρα της Suzuki σε ένα σύγχρονο τετρακίνητο SUV μηδενικών εκπομπών ρύπων
• MGS5 EV
Η επόμενη μέρα των ηλεκτρικών μοντέλων της MG ξεκινά με ένα SUV που πλαισιώνει την ευχρηστία και την πρακτικότητα με ένα ενισχυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα
• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας μέχρι σήμερα σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πιο ώριμη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση
• ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026
Μεγάλο αφιέρωμα στον εθνικό μας αγώνα με όλες τις πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για να τον ζήσετε από κοντά
Ακόμα οδηγούμε:
KIA EV2
TOYOTA AYGO X HYBRID
AUDI Q3 1.5 TFSI vs MERCEDES-BENZ GLA 200
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
3. Το συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη «Το Μοτίβο του Δολοφόνου»
Η σκοτεινή μορφή ενός πλάσματος που έχει αναθέσει στον εαυτό του το ρόλο του τιμωρού και εκδικητή, στοιχειώνει τους δρόμους της Αθήνας. Εκείνος ψάχνει το επόμενο θύμα του, βέβαιος ότι η αστυνομία δεν θα τον εντοπίσει ποτέ. Για κάθε ύβρη, όμως, υπάρχει πάντα μια νέμεση.
Αυθεντικό, αφιλτράριστο αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Μοτίβο του Δολοφόνου» είναι το πρώτο στη συγκεκριμένη κατηγορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός σίριαλ κίλερ. Μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας, μάλιστα, αφορά στον αγώνα της ομάδας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής, υπό την καθοδήγηση της δαιμόνιας -αλλά και εξίσου μεθοδικής- αστυνόμου Τρύπη.
Η οποία, όπως περιγράφει αριστοτεχνικά ο Γρηγόρης Αζαριάδης, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του αδίστακτου, κατά συρροήν δολοφόνου, υιοθέτηση τη χρήση της θεωρίας του profiling, όπως το αμερικανικό FBI. Εν είδει μικρής γεύσης από το χαρακτηριστικό ύφος γραφής του Αζαριάδη, στο έξοχο μυθιστόρημά του «Το Μοτίβο του Δολοφόνου» ο αναγνώστης διαβάζει παραγράφους όπως η ακόλουθη: «Το τηλεφώνημα του τοπικού αστυνομικού τμήματος έμοιαζε με πιστολιά αφέτη σε δρόμο ταχύτητας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα τα πάντα μπήκαν σε τροχιά. Ειδοποίηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την αποστολή συνεργείων, τουτέστιν ανθρώπων του Τμήματος Εξερευνήσεων της παλιάς Σήμανσης, του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών και του απαραίτητου φωτογράφου. Παράλληλα, ενημέρωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για την ανάθεση σε ιατροδικαστή.
Όταν χτύπησε το κινητό της αστυνόμου Τρύπη ήταν 01:48. Πετάχτηκε απ' το κρεβάτι αλαφιασμένη. - 'Ναι... - Αστυνόμε, Μπρίνης. Μας ειδοποίησαν από το τμήμα Χαλανδρίου. Πριν από κάνα τέταρτο βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας. Στην οδό Θρασυβούλου, πίσω από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. -Ξεκίνα. –
Είμαι ήδη στην πιλοτή και περιμένω».
Ακριβώς όπως το γράφει ο Γρηγόρης Αζαριάδης, από την αναφορά του πρώτου φόνου, στην αρχή του βιβλίου, και ως την τελευταία σελίδα, ο ρυθμός της αφήγησης είναι καταιγιστικός. Σε ένα μυθιστόρημα που γαντζώνεται στη μνήμη του αναγνώστη, ακόμη και αφού το έχει διαβάσει ολόκληρο.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Αποκλειστικό
Τίλντα Σουίντον
48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην Αθήνα
Οι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια
Μανίνα Ζουμπουλάκη
«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»
Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβος
Λορίν Γουάσετ
Το κορίτσι με τα χρυσά πόδια
Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχής
Δήμητρα Δερζέκου
Η Αλίκη και η άλλη
Πασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωή
Ακόμα:
Δημήτρης Σαμόλης
«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»
Νικόλας Δημητρόπουλος
«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»
Χέλμουτ Νιούτον
Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλα
Μόδα & Ομορφιά
Τσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Αποκλειστικό
Τίλντα Σουίντον
48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην Αθήνα
Οι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια
Μανίνα Ζουμπουλάκη
«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»
Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβος
Λορίν Γουάσετ
Το κορίτσι με τα χρυσά πόδια
Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχής
Δήμητρα Δερζέκου
Η Αλίκη και η άλλη
Πασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωή
Ακόμα:
Δημήτρης Σαμόλης
«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»
Νικόλας Δημητρόπουλος
«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»
Χέλμουτ Νιούτον
Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλα
Μόδα & Ομορφιά
Τσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
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