Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Αττικής Οδού, δυσχέρεια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Αττικής Οδού, δυσχέρεια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Αττικής Οδού, δυσχέρεια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το ατύχημα έγινε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.

Εξαιτίας του τροχαίου σημειώνονται δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.


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