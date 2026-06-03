Φυλάκιση με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη πτήσης που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.