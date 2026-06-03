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Χρυσό μετάλλιο για τη Hyperion Robotics στον διεθνή τελικό του Eurobot 2026 στη Γαλλία
Χρυσό μετάλλιο για τη Hyperion Robotics στον διεθνή τελικό του Eurobot 2026 στη Γαλλία
Πώς έφτασε στην κορυφή του κόσμου η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μία σπουδαία διεθνή διάκριση, που επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, κατέκτησε η ομάδα ρομποτικής Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας την πρώτη θέση στον διεθνή τελικό του Eurobot 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.
Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 2014 και δραστηριοποιείται υπό την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής. Μετά τις σημαντικές διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (WRO) και τη δεύτερη θέση στο Eurobot 2025, η φετινή επιτυχία ήρθε ως η κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας, που συνδυάζει τεχνογνωσία, επιμονή και ομαδικότητα.
Ο διεθνής τελικός του Eurobot 2026 διεξήχθη στη La Roche-sur-Yon της Γαλλίας, από τις 13 έως τις 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημιακών ομάδων από όλο τον κόσμο. Το φετινό θέμα του διαγωνισμού ήταν το «Winter is Coming», με τις ομάδες να καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, ικανά να συλλέγουν αντικείμενα και να τα επανατοποθετούν σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας.
Η πίστα του διαγωνισμού είχε διαστάσεις 3x2 μέτρα, ενώ κάθε αγώνας διαρκούσε 100 δευτερόλεπτα. Δύο ομάδες αναμετρώνταν κάθε φορά, με βασικό ζητούμενο όχι μόνο τη συλλογή των περισσότερων πόντων, αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των ρομπότ – ένα στοιχείο που απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια στον σχεδιασμό των αλγορίθμων και στον συντονισμό hardware και software.
Η Hyperion Robotics αποτελείται από δέκα προπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ετών και τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίοι αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες εθελοντικής εργασίας στο εργαστήριο, πέρα από τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.
«Δεν είναι μάθημα, ούτε βαθμολογείται. Τα παιδιά αφιερώνουν καθημερινά ατελείωτες ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιος φεύγει για μάθημα, επιστρέφει, και συνεχίζει τις δοκιμές στην πίστα του εργαστηρίου», σημειώνει ο κ. Χατζησάββας, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί και φιλίες ανάμεσα στους φοιτητές.
Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 2014 και δραστηριοποιείται υπό την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής. Μετά τις σημαντικές διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (WRO) και τη δεύτερη θέση στο Eurobot 2025, η φετινή επιτυχία ήρθε ως η κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας, που συνδυάζει τεχνογνωσία, επιμονή και ομαδικότητα.
Ο διεθνής τελικός του Eurobot 2026 διεξήχθη στη La Roche-sur-Yon της Γαλλίας, από τις 13 έως τις 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημιακών ομάδων από όλο τον κόσμο. Το φετινό θέμα του διαγωνισμού ήταν το «Winter is Coming», με τις ομάδες να καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, ικανά να συλλέγουν αντικείμενα και να τα επανατοποθετούν σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας.
Η πίστα του διαγωνισμού είχε διαστάσεις 3x2 μέτρα, ενώ κάθε αγώνας διαρκούσε 100 δευτερόλεπτα. Δύο ομάδες αναμετρώνταν κάθε φορά, με βασικό ζητούμενο όχι μόνο τη συλλογή των περισσότερων πόντων, αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των ρομπότ – ένα στοιχείο που απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια στον σχεδιασμό των αλγορίθμων και στον συντονισμό hardware και software.
Μήνες προετοιμασίας και ατελείωτες ώρες στο εργαστήριοΌπως εξηγεί ο Αντώνης Χατζησάββας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και μέντορας και προπονητής της ομάδας, η προετοιμασία για τον διαγωνισμό ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, αμέσως μετά την ανακοίνωση των κανόνων από τους διοργανωτές. Όπως εξηγεί ο ίδιος στο protothema.gr, «η διαδικασία είναι εξαιρετικά απαιτητική. Η ομάδα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους αισθητήρες, να σχεδιάσει τις πλακέτες, να αναπτύξει μηχανισμούς συλλογής αντικειμένων και στη συνέχεια να συνδέσει αρμονικά όλα τα στάδια της κατασκευής και του προγραμματισμού».
Η Hyperion Robotics αποτελείται από δέκα προπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ετών και τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίοι αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες εθελοντικής εργασίας στο εργαστήριο, πέρα από τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.
«Δεν είναι μάθημα, ούτε βαθμολογείται. Τα παιδιά αφιερώνουν καθημερινά ατελείωτες ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιος φεύγει για μάθημα, επιστρέφει, και συνεχίζει τις δοκιμές στην πίστα του εργαστηρίου», σημειώνει ο κ. Χατζησάββας, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί και φιλίες ανάμεσα στους φοιτητές.
Απαραίτητη η απόλυτη συνεργασία software και hardwareΣύμφωνα με τον ίδιο, η σημαντικότερη δυσκολία στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου ρομπότ είναι η αρμονική επικοινωνία μεταξύ λογισμικού και υλικού. «Το να καταφέρει το software να επικοινωνήσει σωστά με το hardware και να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση», επισημαίνει, περιγράφοντας τις συνεχείς τεχνικές δοκιμές και βελτιώσεις που απαιτούνται μέχρι την τελική μορφή του ρομπότ.
Η προσπάθεια της ομάδας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον ανταγωνισμό. Όπως τονίζει ο προπονητής της Hyperion Robotics, το Eurobot αποτελεί και μία μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ φοιτητών από διαφορετικές χώρες. «Οι ομάδες μοιράζονται καλές πρακτικές, συζητούν για τεχνολογίες και αλγορίθμους και προσπαθούν κάθε χρόνο να εξελίξουν τα ρομποτικά τους συστήματα. Ακόμη και τεχνικές που δεν λειτούργησαν, τις επικοινωνούμε στις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να ανεβαίνει συνολικά το επίπεδο του διαγωνισμού», εξηγεί.
Η συνταγή της επιτυχίαςΗ φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Παρά τα προβλήματα, τα μέλη της Hyperion Robotics κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και συντονισμένα, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των υπόλοιπων ομάδων όσο και των διοργανωτών.
«Πολλοί πίστεψαν ότι τα προβλήματα θα μας άφηναν πίσω. Αυτό που αξιολογήθηκε ιδιαίτερα, όμως, ήταν η ψυχραιμία και η συνεργασία μας. Αντιληφθήκαμε γρήγορα το πρόβλημα, λειτουργήσαμε συλλογικά και καταφέραμε να βρούμε λύση – άλλωστε, το ρομπότ μας ήδη είχε αξιολογηθεί υψηλά σε τεχνολογικό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Χατζησάββας. Ο ίδιος συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 2018 και υπογραμμίζει ότι η συνεχής μεταφορά τεχνογνωσίας από τα παλαιότερα στα νεότερα μέλη αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της ομάδας.
Ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσειςΗ νέα παγκόσμια επιτυχία της Hyperion Robotics έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διεθνών διακρίσεων που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω των φοιτητικών του ομάδων.
Όπως επισημαίνει ο μέντορας της ομάδας, το πανεπιστήμιο στηρίζει ενεργά τις φοιτητικές πρωτοβουλίες, επενδύοντας σε εξοπλισμό, εργαστήρια, διαλέξεις και σεμινάρια. Παράλληλα, σημαντικές διακρίσεις έχουν καταγράψει και άλλες ομάδες του ιδρύματος, όπως εκείνες που αναπτύσσουν ηλεκτρικά μονοθέσια και αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, κατακτώντας υψηλές θέσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.
Η Hyperion Robotics, εκτός από τις αγωνιστικές της επιτυχίες, έχει αποκτήσει και έντονη εξωστρεφή παρουσία μέσω της συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου παρουσιάζει κάθε χρόνο καινοτόμες εφαρμογές, όπως ρομπότ που παίζουν σκάκι, Connect4 ή ακόμη και μπιλιάρδο, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής.
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