Χρυσό μετάλλιο για τη Hyperion Robotics στον διεθνή τελικό του Eurobot 2026 στη Γαλλία

Απαραίτητη η απόλυτη συνεργασία software και hardware

Η συνταγή της επιτυχίας

Ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημαντικότερη δυσκολία στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου ρομπότ είναι η αρμονική επικοινωνία μεταξύ λογισμικού και υλικού. «Το να καταφέρει το software να επικοινωνήσει σωστά με το hardware και να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση», επισημαίνει, περιγράφοντας τις συνεχείς τεχνικές δοκιμές και βελτιώσεις που απαιτούνται μέχρι την τελική μορφή του ρομπότ.Η προσπάθεια της ομάδας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον ανταγωνισμό. Όπως τονίζει ο προπονητής της Hyperion Robotics, το Eurobot αποτελεί και μία μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ φοιτητών από διαφορετικές χώρες. «Οι ομάδες μοιράζονται καλές πρακτικές, συζητούν για τεχνολογίες και αλγορίθμους και προσπαθούν κάθε χρόνο να εξελίξουν τα ρομποτικά τους συστήματα. Ακόμη και τεχνικές που δεν λειτούργησαν, τις επικοινωνούμε στις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να ανεβαίνει συνολικά το επίπεδο του διαγωνισμού», εξηγεί.Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Παρά τα προβλήματα, τα μέλη της Hyperion Robotics κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και συντονισμένα, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των υπόλοιπων ομάδων όσο και των διοργανωτών.«Πολλοί πίστεψαν ότι τα προβλήματα θα μας άφηναν πίσω. Αυτό που αξιολογήθηκε ιδιαίτερα, όμως, ήταν η ψυχραιμία και η συνεργασία μας. Αντιληφθήκαμε γρήγορα το πρόβλημα, λειτουργήσαμε συλλογικά και καταφέραμε να βρούμε λύση – άλλωστε, το ρομπότ μας ήδη είχε αξιολογηθεί υψηλά σε τεχνολογικό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Χατζησάββας. Ο ίδιος συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 2018 και υπογραμμίζει ότι η συνεχής μεταφορά τεχνογνωσίας από τα παλαιότερα στα νεότερα μέλη αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της ομάδας.Η νέα παγκόσμια επιτυχία της Hyperion Robotics έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διεθνών διακρίσεων που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω των φοιτητικών του ομάδων.Όπως επισημαίνει ο μέντορας της ομάδας, το πανεπιστήμιο στηρίζει ενεργά τις φοιτητικές πρωτοβουλίες, επενδύοντας σε εξοπλισμό, εργαστήρια, διαλέξεις και σεμινάρια. Παράλληλα, σημαντικές διακρίσεις έχουν καταγράψει και άλλες ομάδες του ιδρύματος, όπως εκείνες που αναπτύσσουν ηλεκτρικά μονοθέσια και αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, κατακτώντας υψηλές θέσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.Η Hyperion Robotics, εκτός από τις αγωνιστικές της επιτυχίες, έχει αποκτήσει και έντονη εξωστρεφή παρουσία μέσω της συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου παρουσιάζει κάθε χρόνο καινοτόμες εφαρμογές, όπως ρομπότ που παίζουν σκάκι, Connect4 ή ακόμη και μπιλιάρδο, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής.