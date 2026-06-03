Θεσμική τομή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με πρωτοβουλία της Σοφίας Ζαχαράκη

Αποκτά ύστερα από δεκαετίες νέο σύγχρονο Οργανισμό Διοίκησης και Λειτουργίας- Υπουργός Παιδείας: Η Πολιτεία ενισχύει έμπρακτα έναν κορυφαίο εθνικό θεσμό, ο οποίος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς





Ο ιδρυτικός νόμος 3149/2003, με τον οποίο η



Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε σχετικά:







Η ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου κατέστη ακόμη πιο επιτακτική μετά τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2018, καθώς η λειτουργία ενός σύγχρονου εθνικού οργανισμού γνώσης απαιτούσε σαφή διοικητική δομή, αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων και δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού.



Ο νέος Οργανισμός ενισχύει ουσιαστικά τη θεσμική και επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις διευρυμένες αρμοδιότητές της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία, αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερη ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της έρευνας, της γνώσης και του πολιτισμού.







Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα νέο διοικητικό σχήμα που περιλαμβάνει:



- 6 Διευθύνσεις

- 21 Τμήματα

Κλείσιμο

- 4 Αυτοτελή Τμήματα

- 1 Αυτοτελές Γραφείο



Οι νέες Διευθύνσεις που συστήνονται είναι:



- Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οργάνωσης Συλλογών

Μια ιδιαίτερα σημαντική θεσμική εξέλιξη για το κορυφαίο βιβλιοθηκονομικό και πνευματικό ίδρυμα της χώρας, ανακοινώνει με πρωτοβουλία της Σοφίας Ζαχαράκη , το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την έκδοση του Π.Δ. 28/2026 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος», ολοκληρώνοντας έτσι μία θεσμική εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερες από δύο δεκαετίες.Ο ιδρυτικός νόμος 3149/2003, με τον οποίο η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μετατράπηκε από δημόσια υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το υπουργείο Παιδείας, προέβλεπε ήδη την έκδοση Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας με Προεδρικό Διάταγμα.«Η ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αποτελεί μια σημαντική θεσμική τομή και μια εκκρεμότητα δεκαετιών που πλέον κλείνει οριστικά. Η Πολιτεία ενισχύει έμπρακτα έναν κορυφαίο εθνικό θεσμό, ο οποίος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην προαγωγή της γνώσης και στην ενίσχυση της δημόσιας πρόσβασης στην έρευνα και τον πολιτισμό. Με τον νέο Οργανισμό διαμορφώνεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό διοικητικό πλαίσιο, που επιτρέπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της εποχής, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητές της προς όφελος της κοινωνίας, της επιστημονικής κοινότητας και των επόμενων γενεών».Η ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου κατέστη ακόμη πιο επιτακτική μετά τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2018, καθώς η λειτουργία ενός σύγχρονου εθνικού οργανισμού γνώσης απαιτούσε σαφή διοικητική δομή, αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων και δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού.Ο νέος Οργανισμός ενισχύει ουσιαστικά τη θεσμική και επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις διευρυμένες αρμοδιότητές της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία, αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερη ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της έρευνας, της γνώσης και του πολιτισμού.Με το νέο Π.Δ. οι θέσεις εργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αυξάνονται από 135 σε 286 συνολικά, εκ των οποίων οι 278 είναι οργανικές, ενώ προβλέπονται επίσης 6 θέσεις ΙΔΑΧ, μία θέση Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή και μία θέση Γενικού Διευθυντή.- 6 Διευθύνσεις- 21 Τμήματα- 2 Γραφεία- 4 Αυτοτελή Τμήματα- 1 Αυτοτελές Γραφείο- Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οργάνωσης Συλλογών

- Διεύθυνση Διαχείρισης και Διατήρησης Συλλογών

- Διεύθυνση Πληροφορικής

- Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

- Διεύθυνση Έρευνας, Προβολής και Δικτύωσης



Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ένας από τους ιστορικότερους θεσμούς της χώρας, αποτελεί τον θεματοφύλακα της εθνικής πνευματικής παραγωγής και εγγυητή της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση. Με αποστολή τη διαφύλαξη της ελληνικής γραμματείας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξελίσσεται διαρκώς σε έναν σύγχρονο οργανισμό γνώσης, έρευνας και πολιτισμού, ανοιχτό στους πολίτες και στην επιστημονική κοινότητα.