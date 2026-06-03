Πώς το drone της πυροσβεστικής εντόπισε την φωτιά στον Ασπρόπυργο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ασπρόπυργος Φωτιά Drone Πυροσβεστική

Πώς το drone της πυροσβεστικής εντόπισε την φωτιά στον Ασπρόπυργο, δείτε βίντεο

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε χώρο όπου υπήρχαν ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα

Πώς το drone της πυροσβεστικής εντόπισε την φωτιά στον Ασπρόπυργο, δείτε βίντεο
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Drone της πυροσβεστικής εντόπισε την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Σοφό Ασπροπύργου προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης προς τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας.

Η φωτιά εντοπίστηκε από το drone επιτήρησης και στο σημείο έφτασε μέσα σε τρία λεπτά πυροσβεστικό όχημα που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή, ξεκινώντας άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης.


Δείτε βίντεο με το drone της Πυροσβεστικής να εντοπίζει την φωτιά



Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η μορφολογία του εδάφους και η έντονη κλίση συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας. Ωστόσο, η γρήγορη ανάπτυξη ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησε στον περιορισμό του μετώπου πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές και 32 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε ρόλο εναέριου συντονισμού.


Δείτε βίντεο από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής


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Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω εικόνας από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος σε δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα. Σύμφωνα με τις αρχές, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Για τα αίτια της φωτιάς έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε χώρο όπου υπήρχαν ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.
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