Έπεισε ηλικιωμένη πως συγγενής της χρειάζεται χειρουργείο και άρπαξε 5.000 ευρώ, μία σύλληψη στην Ευρυτανία
Ο συλληφθείς, με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας
Συνελήφθη άνδρας σε περιοχή της Ευρυτανίας, για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, με το πρόσχημα της δήθεν άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν μία άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα της δήθεν άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης στενού της συγγενικού προσώπου που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, την έπεισε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ στον συλληφθέντα, ο οποίος μετέβη στην οικία της με ΙΧ αυτοκίνητο και παρέλαβε τα χρήματα, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα».
Λίγα λεπτά μετά την παραλαβή του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού, ο συλληφθείς επέστρεψε στην οικία της ηλικιωμένης και για λόγους που διερευνώνται, της επέστρεψε τα 3.500 ευρώ.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενήργησαν άμεσα αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν, λίγη ώρα αργότερα, να εντοπίσουν το όχημα διαφυγής του και να τον συλλάβουν.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, επιμελώς κρυμμένο σε εσοχή της κεντρικής του κονσόλας και κατασχέθηκε, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό (1.500 ευρώ) που είχε παραλάβει από την ηλικιωμένη, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.
Επιπλέον κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς ένα κινητό τηλέφωνο και το ΙΧ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης της απάτης.
Την προανάκριση διενεργεί με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση της γυναίκας που πραγματοποίησε την τηλεφωνική επικοινωνία με την ηλικιωμένη.
