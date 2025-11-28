Σπίτι στο Κερατσίνι γίνεται viral στο TikTok για το χριστουγεννιάτικο στολισμό του
Σπίτι στο Κερατσίνι γίνεται viral στο TikTok για το χριστουγεννιάτικο στολισμό του

Οι χρήστες σχολιάζουν θετικά τον στολισμό, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται πόσο χρόνο χρειάστηκε για να στηθεί ένα τέτοιο θέαμα

Σπίτι στο Κερατσίνι γίνεται viral στο TikTok για το χριστουγεννιάτικο στολισμό του
Ορισμένοι κάτοικοι στο Κερατσίνι φαίνεται να έχουν ανεβάσει τον πήχη για τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό, καθώς σπίτι της περιοχής έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok απέσπασε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές, δείχνει το σπίτι, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά κλέβει τις εντυπώσεις με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του, να έχει μεταμορφωθεί σε ένα φωτεινό κόσμημα, γεμάτο με χιλιάδες λαμπάκια και γιορτινές διακοσμήσεις.

Τα φωτεινά σχέδια, οι γιρλάντες, τα χρωματιστά φώτα και οι εντυπωσιακοί Άγιοι Βασίληδες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι και κλέβει την παράσταση στην περιοχή.

Οι χρήστες του TikTok σχολιάζουν την εκπληκτική δημιουργία, απορώντας μάλιστα με το μέγεθος του στολισμού και το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί.


