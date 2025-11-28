Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Εγκληματική οργάνωση μετέφερε παράνομα ψυκτικό υγρό από την Αλβανία - Κατασχέθηκε φρέον αξίας σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων με φιάλες ψυκτικού υγρού (φρέον), από την Αλβανία στην Ελλάδα προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε περιοχές της Καστοριάς και συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, ηλικίας από 38 έως 66 ετών, οι οποίοι μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλών, τις διακινούσαν περαιτέρω μέσω οργανωμένου δικτύου διανομής.
Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν ένας 53χρονος από τα αρχηγικά μέλη της σπείρας που οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό και την περαιτέρω διανομή τους και ένας 70χρονος, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά ένα φορτηγό με οδηγό έναν 38χρονο και ένα ΙΧ με έναν 40χρονο αντίστοιχα και έναν 44χρονο ενώ στην έρευνα στο χώρο φόρτωσης του φορτηγού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 226 μεταλλικές φιάλες με φρέον συνολικού βάρους 2,5 τόνων, αξίας 101.500 ευρώ περίπου, ενώ το ΙΧ λειτουργούσε υποστηρικτικά συνδράμοντας στην απρόσκοπτη μεταφορά του παράνομου φορτίου.
Η σπείρα αρχικά έκανε εισαγωγές φιαλών με παράνομο ψυκτικό υγρό από την Αλβανία στη χώρα μας, τα μέλη της τις συγκέντρωναν και τις απέκρυπταν προσωρινά κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο, σε χώρο που διαχειρίζονταν 66χρονος, με σκοπό να μεταφερθούν μετέπειτα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 40χρονου, με έδρα σε περιοχή της Καστοριάς.
Στη συνέχεια, τις προαναφερόμενες φιάλες παραλάμβανε 41χρονος υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος τις μετέφερε στις αποθήκες αυτής με έδρα σε περιοχή της Κοζάνης, ιδιοκτησίας 48χρονου και ακολούθως αυτές μεταφέρονταν από 46χρονο υπάλληλο της ίδιας μεταφορικής εταιρίας, στις αποθήκες άλλης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.
Ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα των μελών της οργάνωσης, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
–751– παράνομες φιάλες περιέχουσες φρέον, συνολικού βάρους –8– τόνων και -890- κιλών, εμπορικής αξίας –000– ευρώ περίπου
–211– κενές φιάλες (φρέον),
–5– οχήματα, που τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν ως μέσα τέλεσης της παράνομης μεταφοράς,
το συνολικό χρηματικό ποσό των –742– ευρώ,
-7- κινητά τηλέφωνα και -7- κάρτες sim.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από την ίδια εγκληματική οργάνωση είχαν εισαχθεί παράνομα από την Αλβανία ακόμη 220 φιάλες με φρέον, οι οποίες είχαν μεταφερθεί την ίδια ημέρα και με την ίδια μεθοδολογία στην μεταφορική εταιρία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η συνολική εμπορική αξία των παράνομων φιαλών που κατασχέθηκαν, εκτιμάται σε τουλάχιστον 494.500 ευρώ και θα παραδοθούν στο Τελωνείο Καστοριάς, για να τον προσδιορισμό και τον καταλογισμό των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους (εξέταση από Χημείο κ.λ.π).
