Εγκληματική οργάνωση μετέφερε παράνομα ψυκτικό υγρό από την Αλβανία - Κατασχέθηκε φρέον αξίας σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ

το συνολικό χρηματικό ποσό των –742– ευρώ,-7- κινητά τηλέφωνα και -7- κάρτες sim.Η έρευνα αποκάλυψε ότι από την ίδια εγκληματική οργάνωση είχαν εισαχθεί παράνομα από την Αλβανία ακόμη 220 φιάλες με φρέον, οι οποίες είχαν μεταφερθεί την ίδια ημέρα και με την ίδια μεθοδολογία στην μεταφορική εταιρία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.Η συνολική εμπορική αξία των παράνομων φιαλών που κατασχέθηκαν, εκτιμάται σε τουλάχιστον 494.500 ευρώ και θα παραδοθούν στο Τελωνείο Καστοριάς, για να τον προσδιορισμό και τον καταλογισμό των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους (εξέταση από Χημείο κ.λ.π).